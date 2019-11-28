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В Николаеве чиновники присвоили 15 млн гривен, которые предназначались для школ
28.11.2019 15:18
Николаевские чиновники присвоили 15 млн гривен, которые предназначались для школ
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Теги:
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