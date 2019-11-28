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Избирательные гонки в США: Байден — лидер праймериз от демократов
28.11.2019 15:26
Бывший вице-президент Джо Байден является наиболее популярным выдвиженцем в президенты США от демократов.

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Об этом говорится в опросе Quinnipiac University,

"Бывший вице-президент Джо Байден сохраняет позицию лидера в гонке демократов за выдвижение кандидата в президенты", - говорится в опросе университета Quinnipiac, опубликованном сегодня.

По итогам опроса, Байдена готовы поддержать 24% избирателей-демократов и независимых избирателей, поддержка 37-летнего главы города Саут-Бенд Пита Буттиджича достигла 16%.

Поддержка бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга составляет 3%, но политик включился в предвыборную гонку лишь на прошлой неделе.

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