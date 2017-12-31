В посольстве США записали видеоприветствие для украинцев по случаю новогодних праздников. Так на видео видно, как посол США Мари Йованович украшает елку, а потом, вместе со своим сотрудниками, исполняет песню "Щедрик", передает

"2017-й был годом тяжелой совместной работы в развитии успешной и безопасной Украины. Мы желаем вам только наилучшего в 2018-м. Веселых праздников и счастливого Нового Года!" - говорится в подписи к видео.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира