Погода, Новости, загрузка...
"Щедрик" и елка: в посольстве США записали поздравления для украинцев
31.12.2017 22:09

В посольстве США записали видеоприветствие для украинцев по случаю новогодних праздников. Так на видео видно, как посол США Мари Йованович украшает елку, а потом, вместе со своим сотрудниками, исполняет песню "Щедрик", передает

"2017-й был годом тяжелой совместной работы в развитии успешной и безопасной Украины. Мы желаем вам только наилучшего в 2018-м. Веселых праздников и счастливого Нового Года!" - говорится в подписи к видео.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить