В штабе подчеркивают необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками

По состоянию на 18:00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей. Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня", - отмечают в штабе.

Напомним, за минувшие сутки по всей линии соприкосновения российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрелы позиций сил АТО.