В мае 2016 года в Лондоне советник кампании Дональда Трампа Джордж Пападопулос рассказал верховному комиссару Австралии в Великобритании Александру Доунеру, что у России имеется тысяча писем, которые могут скомпрометировать кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. После обнародования писем Австралия передала эту информацию в ФБР, сообщает The New York Times. Пападопулос был советником президентской кампании Дональда Трампа Фото: George Papadopoulos / Twitter Издание ссылается на сведения, полученные от нескольких бывших и нынешних американских чиновников, которые знакомы с ситуацией.Так, в мае 2016 года в одном из лондонских баров пьяный советник президентской кампании Дональда Трампа Джордж Пападопулос сказал Доунеру, что у России имеется тысяча писем, которые могут скомпрометировать кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.После того как электронная почта партии была взломана и письма стали достоянием общественности, Австралия передала эту информацию в ФБР, пишет издание."Взлом и откровения участника кампании Трампа, вероятно, побудили ФБР начать в июле 2016 года расследование о попытках России вмешаться в выборы и возможном сговоре с кем-либо из соратников президента Трампа", – сообщает The New York Times.Издание пишет, что Пападопулос мог сыграть решающую роль в этой истории. Он доказал, что российская операция была более агрессивной и масштабной, чем ранее представлялось.Адвокат Белого дома Тай Кобботказался комментировать информацию издания, он напомнил, что власть США сотрудничает с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле обвинения во вмешательстве России в выборы в США назвали "ерундой".10 декабря ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу одержать победу над представителем Демократической партии Хиллари Клинтон. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".В опубликованном в январе 2017 года докладе американской разведки говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.17 мая 2017 года прежний директор ФБР Мюллер стал вести специальное расследование возможных связей между российским правительством и штабом Трампа. 18 мая американский руководитель назвал обвинения в свой адрес самой большой "охотой на ведьм" в американской истории. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



