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Информацию о возможном вмешательстве России в американские выборы передал австралийский дипломат – СМИ
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31.12.2017 22:20
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В мае 2016 года в Лондоне советник кампании Дональда Трампа Джордж
Пападопулос рассказал верховному комиссару Австралии в
Великобритании Александру Доунеру, что у России имеется тысяча
писем, которые могут скомпрометировать кандидата в президенты США
от Демократической партии Хиллари Клинтон. После обнародования
писем Австралия передала эту информацию в ФБР, сообщает The New
York Times. Пападопулос был советником президентской кампании
Дональда Трампа Фото: George Papadopoulos / Twitter Издание
ссылается на сведения, полученные от нескольких бывших и нынешних
американских чиновников, которые знакомы с ситуацией.Так, в мае
2016 года в одном из лондонских баров пьяный советник президентской
кампании Дональда Трампа Джордж Пападопулос сказал Доунеру, что у
России имеется тысяча писем, которые могут скомпрометировать
кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари
Клинтон.После того как электронная почта партии была взломана и
письма стали достоянием общественности, Австралия передала эту
информацию в ФБР, пишет издание."Взлом и откровения участника
кампании Трампа, вероятно, побудили ФБР начать в июле 2016 года
расследование о попытках России вмешаться в выборы и возможном
сговоре с кем-либо из соратников президента Трампа", –
сообщает The New York Times.Издание пишет, что Пападопулос мог
сыграть решающую роль в этой истории. Он доказал, что российская
операция была более агрессивной и масштабной, чем ранее
представлялось.Адвокат Белого дома Тай Кобботказался комментировать
информацию издания, он напомнил, что власть США сотрудничает с
расследованием специального прокурора Роберта Мюллера.В октябре
2016 года власти США официально обвинили Россию во
взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве
в процесс президентских выборов в стране. В Кремле
обвинения во вмешательстве России в выборы в США назвали
"ерундой".10 декабря ЦРУ пришло к заключению, что Россия
вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь
кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу одержать победу
над представителем Демократической партии Хиллари
Клинтон. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие
обвинения "непристойными".В опубликованном в январе 2017 года
докладе американской разведки говорится, что президент РФ Владимир
Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в
выборы в США.17 мая 2017 года прежний директор ФБР Мюллер стал
вести специальное расследование возможных связей между
российским правительством и штабом Трампа. 18 мая американский
руководитель назвал обвинения в свой адрес самой большой
"охотой на ведьм" в американской истории.
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