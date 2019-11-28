28 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Избирательные гонки в США: Байден — руководитель праймериз от демократов • Синоптики обещают в четверг до 5° тепла • Фальшивые лекарства: В Украине ужесточили наказание за подделки • В Украине будет работать еще одна международная платежная система • Украинцы стали чаще узнавать Гончарука и все меньше одобряют работу правительства • Укрзализныця хочет резко повысить цены на билеты • Почти 15% украинцев тратят на коммуналку больше половины дохода семьивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: суд, коррупция, Львів, Садовий, САП. 28 ноября 218суд, коррупция, Львів, Садовий, САП. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру львівському меру Андрію Садовому у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році земельної ділянки під будівництво індустріального парку. Андрій Садовий всі звинувачення відкидає. 27 листопада Вищий антикорупційний суд у Києві обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень. «Ми очікували, що буде повністю відмовлено прокуратурі в будь-якому забезпеченні, тому я буду, звичайно, подавати апеляцію, буду вимагати, щоб не було ніякого забезпечення», – сказав Садовий. Прокуратура просила для Садового 50 мільйонів гривень застави, і також оскаржуватиме запобіжний захід. Фоторепортажи Популярные теги футбол, люди, дети, самолеты, фотография, Одесса, протесты, Киев, традиции, транспорт, праздники, выставки, война, корабли, оккупация, туризм, тест-драйв, Львів, фотографы, досуг, общество, парады, #Євромайдан, вера, живопись, учения, аннексия Крыма, история, дизайн, бизнес, США, женщины, уикенд, митинги, кошки, искусство, депутаты, акции, Сергей Смоленцев, фотопроект, животные, Россия, архитектура, город, спорт, выборы, НАТО, портрет, знаменитости, солдат, политика, Нацгвардия, ВМС, стихийные бедствия, ЗСУ, соревнования, Путин, музыка, столкновения, АТО, автомобили, путешествия, Карпаты, джаз, марш, зима, фотоконкурсы, экология, Верховная Рада, заводы, Порошенко, Донбасс, Александр Зубко, политики, церковь, фотоподборки, милиция, цирк, Майдан, мода, ВСУ, беспорядки, Львов, Динамо, природа, юмор, фестивали, Саакашвили, технологии, суд, полиция, Шахтер, концерты, Дмитрий Дятлов, катастрофы, военная техника, пейзажи, культура, мир, авиация Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис футбол, люди, дети, самолеты, фотография, Одесса, протесты, Киев, традиции, транспорт, праздники, выставки, война, корабли, оккупация, туризм, тест-драйв, Львів, фотографы, досуг, общество, парады, #Євромайдан, вера, живопись, учения, аннексия Крыма, история, дизайн, бизнес, США, женщины, уикенд, митинги, кошки, искусство, депутаты, акции, Сергей Смоленцев, фотопроект, животные, Россия, архитектура, город, спорт, выборы, НАТО, портрет, знаменитости, солдат, политика, Нацгвардия, ВМС, стихийные бедствия, ЗСУ, соревнования, Путин, музыка, столкновения, АТО, автомобили, путешествия, Карпаты, джаз, марш, зима, фотоконкурсы, экология, Верховная Рада, заводы, Порошенко, Донбасс, Александр Зубко, политики, церковь, фотоподборки, милиция, цирк, Майдан, мода, ВСУ, беспорядки, Львов, Динамо, природа, юмор, фестивали, Саакашвили, технологии, суд, полиция, Шахтер, концерты, Дмитрий Дятлов, катастрофы, военная техника, пейзажи, культура, мир, авиацияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру львівському меру Андрію Садовому у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році земельної ділянки під будівництво індустріального парку. Андрій Садовий всі звинувачення відкидає. 27 листопада Вищий антикорупційний суд у Києві обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень. «Ми очікували, що буде повністю відмовлено прокуратурі в будь-якому забезпеченні, тому я буду, звичайно, подавати апеляцію, буду вимагати, щоб не було ніякого забезпечення», – сказав Садовий. Прокуратура просила для Садового 50 мільйонів гривень застави, і також оскаржуватиме запобіжний захід. 28.11.2019



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