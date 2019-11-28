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Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру львівському меру Андрію Садовому у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році земельної ділянки під будівництво індустріального парку. Андрій Садовий всі звинувачення відкидає. 27 листопада Вищий антикорупційний суд у Києві обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень. «Ми очікували, що буде повністю відмовлено прокуратурі в будь-якому забезпеченні, тому я буду, звичайно, подавати апеляцію, буду вимагати, щоб не було ніякого забезпечення», – сказав Садовий. Прокуратура просила для Садового 50 мільйонів гривень застави, і також оскаржуватиме запобіжний захід.