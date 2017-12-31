По мнению Гутерреша, глобальное беспокойство по ядерному оружию является серьезным со времен "холодной войны"

Видеозапись праздничной речи опубликовала пресс-служба представительства организации в Украине.

В обращении Гутерреш акцентировал внимание на главных проблемах уходящего, а также обозначил актуальные проблемы наступающего года.

Генсек ООН подчеркнул, что "не обращается с призывом, а обращается с предупреждением - сигналом тревоги для нашего мира".

"Дорогие друзья во всем мире, с Новым годом. Когда я вступил в должность год назад, я обратился с призывом объявить 2017 годом мира. К сожалению, коренным образом мир пошел в обратном направлении. Конфликты обострились и появились новые угрозы. Глобальное обеспокоенность ядерного оружия является самым серьезным со времен "холодной войны", - заявил он.

Генсек отметил, что в мире растет неравенство, нарушаются права человека, усиливаются национализм и ксенофобия. В связи с этим Гутерреш призвал мир к единству как к единому пути преодоления проблем.

Также он призвал лидеров стран принять "новогоднюю резолюцию", которая должна преодолеть разрыв между странами и различные противоречия, восстановить доверие к людям и объединить их вокруг общей цели.

"Единство - это наш путь. Наше будущее зависит от этого. Я желаю вам мира и здоровья в 2018 году", - подытожил он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2017 году украинцы смогли доказать миру, что способны на великие свершения и победы.