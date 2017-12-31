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В новогоднем поздравлении генсек ООН обратился к миру с сигналом тревоги - ВИДЕО
31.12.2017 22:20
В новогоднем поздравлении генсек ООН обратился к миру с сигналом тревоги - ВИДЕО
По мнению Гутерреша, глобальное беспокойство по ядерному оружию является серьезным со времен "холодной войны"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к миру по случаю Нового года.
В новогоднем поздравлении генсек ООН обратился к миру с сигналом тревоги - ВИДЕО Фото: youtube.com
Видеозапись праздничной речи опубликовала пресс-служба представительства организации в Украине.
 
В обращении Гутерреш акцентировал внимание на главных проблемах уходящего, а также обозначил актуальные проблемы наступающего года.
 
Генсек ООН подчеркнул, что "не обращается с призывом, а обращается с предупреждением - сигналом тревоги для нашего мира".
 
"Дорогие друзья во всем мире, с Новым годом. Когда я вступил в должность год назад, я обратился с призывом объявить 2017 годом мира. К сожалению, коренным образом мир пошел в обратном направлении. Конфликты обострились и появились новые угрозы. Глобальное обеспокоенность ядерного оружия является самым серьезным со времен "холодной войны", - заявил он.
 
Генсек отметил, что в мире растет неравенство, нарушаются права человека, усиливаются национализм и ксенофобия. В связи с этим Гутерреш призвал мир к единству как к единому пути преодоления проблем.
 
Также он призвал лидеров стран принять "новогоднюю резолюцию", которая должна преодолеть разрыв между странами и различные противоречия, восстановить доверие к людям и объединить их вокруг общей цели.
 
"Единство - это наш путь. Наше будущее зависит от этого. Я желаю вам мира и здоровья в 2018 году", - подытожил он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2017 году украинцы смогли доказать миру, что способны на великие свершения и победы.

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