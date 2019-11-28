Яблоки можно запечь в духовке или микроволновке, с карамелью, сыром, цукатами и другими не менее вкусными начинками.

Яблочный крамбл

Возьмите 2-3 яблока, 70 грамм сахара, столовую ложку воды, 35 грамм цельнозерновой муки, 35 грамм овсяных хлопьев, 35 грамм сливочного масла, йогурт по желанию.

Очистите яблоки от кожуры и косточек. Нарежьте фрукты небольшими кусочками и выложите в кастрюлю. Добавьте 50 грамм сахара и воду, готовьте на медленном огне 5 минут, постоянно помешивая. Переложите яблоки в небольшую форму для запекания. Смешайте муку, овсянку и оставшийся сахар. Добавьте нарезанное кубиками масло и перемешайте до рассыпчатой консистенции. Покройте яблоки мучной смесью. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут до золотистого цвета. Подавайте крамбл просто так или с любимым йогуртом.

Запечённые яблоки с сыром бри, мёдом и орехами

Вам понадобится 4 яблока, 220 грамм сыра бри, 3 столовые ложки мёда, 2 столовые ложки рубленых грецких орехов.

Разрежьте яблоки поперёк пополам и переложите нижние половинки на противень. Нарежьте сыр ломтиками и выложите их на яблоки. Полейте сыр мёдом и посыпьте орехами. Покройте яблоки верхними половинками. Запекайте при температуре 200 градусов примерно 35 минут, пока яблоки не смягчатся.

Запечённые яблоки с творогом, бананом и безе

Понадобится 4 яблока, половинка банана, 100 грамм творога, 2 столовые ложки сахара, яичный белок.

Срежьте у яблок верхушки, удалите сердцевины и выложите фрукты на противень. Взбейте банан и творог блендером до однородной консистенции. Начините смесью яблоки и присыпьте частью сахара. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Миксером взбейте белок. Продолжая взбивать, всыпьте оставшийся сахар. Выложите крем на яблоки. Запекайте их при температуре 120 градусов ещё 15-20 минут.

Запечённые яблоки в карамели

Подготовьте 7 яблок, столовую ложку лимонного сока, 2 чайные ложки корицы, половину чайной ложки соли, 2 столовые ложки + 40 г муки, 330 грамм коричневого сахара, 115 грамм сливочного масла, 100 грамм белого сахара.

Очистите яблоки от кожуры и семечек и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте к ним лимонный сок, половину корицы, соль, 2 ложки муки и 220 грамм коричневого сахара. Тщательно перемешайте и выложите в небольшую форму. Смешайте нарезанное кусочками масло, 40 грамм муки, белый сахар, остатки коричневого сахара и корицы. Покройте масляной смесью яблоки. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Перед подачей остудите блюдо в течение 10 минут.

Запечённые яблоки в ореховой панировке с изюмом

Возьмите 50 грамм изюма, 50 мл рома, 4 яблока, лимон, 30 грамм мелко нарубленного миндаля, 30 грамм мелко нарубленных грецких орехов, 30 грамм мелко нарубленного фундука, 60 грамм коричневого сахара, чайную ложку молотой корицы, 60 грамм сливочного масла + немного для смазывания, 4 палочки корицы.

Замочите изюм в роме. Очистите яблоки, вырежьте у них сердцевины и полейте соком целого лимона. Смешайте миндаль, грецкие орехи, фундук, половину сахара и молотую корицу. Покройте яблоки частью растопленного масла и хорошенько обваляйте в ореховой смеси. Смажьте форму для запекания маслом и выложите туда яблоки. Соедините изюм, 20 грамм масла и оставшийся сахар. Начините этой смесью яблоки. Вместе с начинкой воткните в яблоки коричные палочки. Полейте фрукты оставшимся растопленным маслом. Запекайте 30 минут при температуре 180 градусов.

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