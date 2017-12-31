|Пьяный пенсионер на Луганщине бросил гранату в незнакомца и убежал
|31.12.2017 22:28
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У подозреваемого изъяли самодельное оружие, чем и боеприпасыВ Сватово Луганской области 32-летний локальный житель получил осколочные ранения левой ноги и руки в результате взрыва гранаты.
Фото: facebook.com/csomvd
"Пострадавший был в своем гараже по ул. А. Невского. Услышав, что рядом с гаражом кто-то ходит, заявитель вышел на улицу и увидел неизвестного, который бросил в его сторону гранату и после взрыва скрылся с места происшествия", - рассказала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.
Фото: facebook.com/csomvd
Полицейские в течение часа после сообщения установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 62-летний локальный житель. У задержанного изъяли самодельное устройство для отстрела патронов 16 калибра, чем и 5 патронов калибра 16 мм.
Фото: facebook.com/csomvd
Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Изъяты вещественные доказательства направили на исследование. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство".
Фото: facebook.com/csomvd
Фото: facebook.com/csomvd
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