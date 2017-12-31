Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что в стране нельзя допустить создания атмосферы, которая бы вызывала опасения у людей за свою безопасность. Критика властей не имеет ничего общего с актами насилия – Рухани Фото: ЕРА По словам Рухани, люди в Иране могут свободно выражать свою критику и даже свое недовольство.Однако, добавил он, критика отличается от насилия, которое наносит убыток государственной собственности. Президент подчеркнул, что в стране нельзя допустить создания атмосферы, которая бы вызывала опасения у людей за свою безопасность.28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.США осудили аресты участников акций протеста в Иране.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты нападают на некоторые государственные здания и пытаются их штурмовать. Сообщается, что в провинциальном городе Доруде полиция расстреляла двух участников антиправительственной демонстрации.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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