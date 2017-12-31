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Президент Ирана о протестах: Люди могут свободно выражать свою критику и недовольство
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31.12.2017 22:36
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Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что в стране нельзя
допустить создания атмосферы, которая бы вызывала опасения у людей
за свою безопасность. Критика властей не имеет ничего общего с
актами насилия – Рухани Фото: ЕРА По словам Рухани, люди в Иране
могут свободно выражать свою критику и даже свое
недовольство.Однако, добавил он, критика отличается
от насилия, которое наносит убыток государственной
собственности. Президент подчеркнул, что в стране нельзя допустить
создания атмосферы, которая бы вызывала опасения у людей за свою
безопасность.28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь
лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют
побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец
произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии
и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки
активистов.США осудили аресты участников акций протеста в
Иране.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана
Тегеран. Демонстранты нападают на некоторые государственные здания
и пытаются их штурмовать. Сообщается, что в провинциальном
городе Доруде полиция расстреляла двух участников
антиправительственной демонстрации.В связи с антиправительственными
митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram.
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