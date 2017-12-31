Погода, Новости, загрузка...
Киевские волонтеры провели акцию "Новый год с бездомными", - ФОТО
31.12.2017 22:36
Киевские волонтеры провели акцию "Новый год с бездомными", - ФОТО
Волонтеры устроили новогодний праздник для бездомных
В предновогодний день в Киеве состоялась акция "Новый год с бездомными".
Киевские волонтеры провели акцию "Новый год с бездомными", - ФОТО Фото: ukrinform.ua

Во время акции волонтеры посетили, в частности, Майдан Независимости, Центральный железнодорожный вокзал, Подол, Голосеево, Дарницу и Лесной, где устроили безахатькам новогоднее угощение, пишет "Укринформ".

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: facebook.com | Новий рік з бездомними

Фото: facebook.com | Новий рік з бездомними

  • Судьбы, разбитые улицы: заглянуть в глаза бездомному и прочитать его сердце

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить