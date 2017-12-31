|Киевские волонтеры провели акцию "Новый год с бездомными", - ФОТО
|31.12.2017 22:36
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Волонтеры устроили новогодний праздник для бездомныхВ предновогодний день в Киеве состоялась акция "Новый год с бездомными".
Фото: ukrinform.ua
Во время акции волонтеры посетили, в частности, Майдан Независимости, Центральный железнодорожный вокзал, Подол, Голосеево, Дарницу и Лесной, где устроили безахатькам новогоднее угощение, пишет "Укринформ".
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: facebook.com | Новий рік з бездомними
Фото: facebook.com | Новий рік з бездомними
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