Волонтеры устроили новогодний праздник для бездомных

Во время акции волонтеры посетили, в частности, Майдан Независимости, Центральный железнодорожный вокзал, Подол, Голосеево, Дарницу и Лесной, где устроили безахатькам новогоднее угощение, пишет "Укринформ".

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: facebook.com | Новий рік з бездомними

Фото: facebook.com | Новий рік з бездомними