На площади проходил праздничный концерт, когда вспыхнула елка

Как сообщили в пресс-службе администрации города, елка выгорела дотла, пишет ТАСС.

"Искусственная новогодняя елка, установленная на площади Ленина, у здания правительства региона, уничтожена в результате пожара. Во время инцидента никто не пострадал", - сказал представитель мэрии.

По его словам, причина пожара неизвестна.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что сначала загорелась верхняя часть елки.

В мэрии уточнили, что елка загорелась после основной программы праздника на площади и фейерверка.

Судя по видео с места происшествия, в этот момент на площади проходил праздничный концерт. Ведущий попросил присутствующих не паниковать, не приближаться к елке и "пошуметь".

Напомним, в Ивано-Франковске во время открытия новогодней елки часть праздничного фейерверка попала в голову девушке.