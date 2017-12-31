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В российском Южно-Сахалинске во время празднования полностью сгорела главная городская елка - ВИДЕО
31.12.2017 22:44
В российском Южно-Сахалинске во время празднования полностью сгорела главная городская елка - ВИДЕО
На площади проходил праздничный концерт, когда вспыхнула елка
Вечером 31 декабря на главной площади российского Южно-Сахалинска загорелась новогодняя елка.
В российском Южно-Сахалинске во время празднования полностью сгорела главная городская елка - ВИДЕО Фото: instagram.com/muse_crochet
Как сообщили в пресс-службе администрации города, елка выгорела дотла, пишет ТАСС.
 
"Искусственная новогодняя елка, установленная на площади Ленина, у здания правительства региона, уничтожена в результате пожара. Во время инцидента никто не пострадал", - сказал представитель мэрии.
 
По его словам, причина пожара неизвестна.
 
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что сначала загорелась верхняя часть елки.
 
В мэрии уточнили, что елка загорелась после основной программы праздника на площади и фейерверка.
 
Судя по видео с места происшествия, в этот момент на площади проходил праздничный концерт. Ведущий попросил присутствующих не паниковать, не приближаться к елке и "пошуметь".

Напомним, в Ивано-Франковске во время открытия новогодней елки часть праздничного фейерверка попала в голову девушке.

  • Во время открытия елки в Ивано-Франковске фейерверк попал в голову девушке

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