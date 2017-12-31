|В российском Южно-Сахалинске во время празднования полностью сгорела главная городская елка - ВИДЕО
|31.12.2017 22:44
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На площади проходил праздничный концерт, когда вспыхнула елкаВечером 31 декабря на главной площади российского Южно-Сахалинска загорелась новогодняя елка.
Фото: instagram.com/muse_crochet
Как сообщили в пресс-службе администрации города, елка выгорела дотла, пишет ТАСС.
"Искусственная новогодняя елка, установленная на площади Ленина, у здания правительства региона, уничтожена в результате пожара. Во время инцидента никто не пострадал", - сказал представитель мэрии.
По его словам, причина пожара неизвестна.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что сначала загорелась верхняя часть елки.
В мэрии уточнили, что елка загорелась после основной программы праздника на площади и фейерверка.
Судя по видео с места происшествия, в этот момент на площади проходил праздничный концерт. Ведущий попросил присутствующих не паниковать, не приближаться к елке и "пошуметь".
Напомним, в Ивано-Франковске во время открытия новогодней елки часть праздничного фейерверка попала в голову девушке.
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