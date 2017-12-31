В связи с биатлонным бумом в Украине начались разговоры о возведении биатлонной арены международного уровня, которая могла бы принимать международные соревнования. Вряд ли дело быстро дойдет от слов до реального строительства, если дойдет вообще, передает со ссылкой на .

А пока еще наши конкуренты швейцарцы прошли этот путь за несколько месяцев эту заметку я пишу из открытого год назад мегасовременного биатлонного стадиона в Ленцерхайде, который уступает разве что биатлонной Мекке немецкому Рупольдинга.

Когда я был здесь два года назад, рядом с автодорогой номер три была лишь лыжная трасса и стрельбище. Все остальное собиралось из временных материалов на период соревнований. Тогда прессу разместили в большой палатке, рядом с которой поставили десяток биотуалетов. В настоящее время здесь четырехэтажное здание, возведенное из местной древесины. Все три этажа являются "трансформерами" - заменив перегородки можно превратить в вип-зал, ресторан или пресс-центр, любое помещение. А главное снизу есть все необходимое для спортсменов стационарные раздевалки со всеми выгодами, место для подготовки лыж и оружия и другое.

Когда я был здесь два года назад, рядом с автодорогой номер три была лишь лыжная трасса и стрельбище

В этом году тут прошёл этап биатлонного кубка IBU (низшей лиги биатлона), а также юношеские соревнования по биатлону. Уверен, что через год-другой здесь будут проходить соревнования по биатлонному Кубку мира, а в дальнейшем и мировой чемпионат "стреляющих лыжников". Подробнее об этом стадионе может рассказать один из лидеров нашего биатлона Сергей Семенов, который готовился здесь к сезону.

Теперь же здесь другой праздник старт традиционного лыжного "Тур где ски" - новогодней багатоденки наилучших лыжников мира. К сожалению, украинцев уже третий год подряд на "Тур где ски" не будет наша федерация "пропускает эти соревнования". Придется задавать вопросы норвежцам не россиянам же!

Тур де Ски-2018 пройдёт с 30 декабря по 7 января.

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