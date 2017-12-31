Более 17 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах В новогоднюю ночь курсируют около 100 поездов Более 17 тысяч украинцев встретят Новый год 2018 в поездах. Фото: ukrinform.ua Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныця" Евгений Кравцов. "Более 17 тысяч пассажиров встретят Новый 2018-й год в поездах "Укрзализныци" ! В новогоднюю ночь будет курсировать около 100 поездов. Кстати, 31 декабря действует коэффициент к стоимости билета -0,7% или -30%. Самый дешевый проезд в течение года . Хороших путешествий! С наступающими праздниками !!!", - отметил он. Напомним, Европейский банк реконструкции и развития предоставит "Укрзализныци" 150 млн евро кредита для строительства колеи. Три завода Укрзализныци в 2017 году изготовили рекордное за 7 лет количество полувагонов - 2,5 тысяч. ЕБРР выделил "Укрзализныце" 150 млн евро кредита на строительство колеи

Укрзализныця установила рекорд в объемах вагоностроения Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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