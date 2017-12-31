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Более 17 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах
31.12.2017 22:52
Более 17 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах
В новогоднюю ночь курсируют около 100 поездов
Более 17 тысяч украинцев встретят Новый год 2018 в поездах.
Более 17 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах Фото: ukrinform.ua
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
 
"Более 17 тысяч пассажиров встретят Новый 2018-й год в поездах "Укрзализныци" ! В новогоднюю ночь будет курсировать около 100 поездов. Кстати, 31 декабря действует коэффициент к стоимости билета -0,7% или -30%. Самый дешевый проезд в течение года . Хороших путешествий! С наступающими праздниками !!!", - отметил он.
 
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития предоставит "Укрзализныци" 150 млн евро кредита для строительства колеи.
 
Три завода Укрзализныци в 2017 году изготовили рекордное за 7 лет количество полувагонов - 2,5 тысяч.
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