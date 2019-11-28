28 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Синоптики предупреждают о сильных дождях со снегом на Закарпатье • 5 самых вкусных способов запечь яблоки • Избирательные гонки в США: Байден — руководитель праймериз от демократов • Синоптики обещают в четверг до 5° тепла • Фальшивые лекарства: В Украине ужесточили наказание за подделки • В Украине будет работать еще одна международная платежная система • Украинцы стали чаще узнавать Гончарука и все меньше одобряют работу правительствавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, газ, Германия, экономика, Россия, Европа, Северный поток-2, газопровод. 28 ноября 173политика, газ, Германия, экономика, Россия, Европа, Северный поток-2, газопровод. Парадокс: Німеччина вимагає від Кремля збереження транзиту російського газу через Україну і одночасно підтримує будівництво прямого газопроводу з Росії в Європу в обхід України. Що це означає для Києва? Фоторепортажи Популярные теги выставки, марш, корабли, Нацгвардия, катастрофы, фотоподборки, Россия, женщины, политики, дети, Одесса, мода, вера, экология, Дмитрий Дятлов, ЗСУ, пейзажи, фотография, кошки, уикенд, музыка, политика, концерты, выборы, авиация, акции, оккупация, традиции, полиция, бизнес, учения, церковь, мир, Сергей Смоленцев, праздники, футбол, город, люди, дизайн, Саакашвили, фотопроект, искусство, автомобили, США, Львів, ВМС, живопись, джаз, Киев, Динамо, столкновения, Донбасс, портрет, военная техника, стихийные бедствия, туризм, досуг, АТО, фотографы, культура, Шахтер, солдат, история, ВСУ, путешествия, Верховная Рада, тест-драйв, животные, суд, милиция, Майдан, протесты, Карпаты, митинги, Путин, природа, зима, война, парады, заводы, фотоконкурсы, спорт, технологии, архитектура, самолеты, фестивали, Львов, Порошенко, цирк, аннексия Крыма, юмор, депутаты, соревнования, беспорядки, Александр Зубко, НАТО, #Євромайдан, знаменитости, общество, транспорт Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис выставки, марш, корабли, Нацгвардия, катастрофы, фотоподборки, Россия, женщины, политики, дети, Одесса, мода, вера, экология, Дмитрий Дятлов, ЗСУ, пейзажи, фотография, кошки, уикенд, музыка, политика, концерты, выборы, авиация, акции, оккупация, традиции, полиция, бизнес, учения, церковь, мир, Сергей Смоленцев, праздники, футбол, город, люди, дизайн, Саакашвили, фотопроект, искусство, автомобили, США, Львів, ВМС, живопись, джаз, Киев, Динамо, столкновения, Донбасс, портрет, военная техника, стихийные бедствия, туризм, досуг, АТО, фотографы, культура, Шахтер, солдат, история, ВСУ, путешествия, Верховная Рада, тест-драйв, животные, суд, милиция, Майдан, протесты, Карпаты, митинги, Путин, природа, зима, война, парады, заводы, фотоконкурсы, спорт, технологии, архитектура, самолеты, фестивали, Львов, Порошенко, цирк, аннексия Крыма, юмор, депутаты, соревнования, беспорядки, Александр Зубко, НАТО, #Євромайдан, знаменитости, общество, транспортВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Парадокс: Німеччина вимагає від Кремля збереження транзиту російського газу через Україну і одночасно підтримує будівництво прямого газопроводу з Росії в Європу в обхід України. Що це означає для Києва? 28.11.2019



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