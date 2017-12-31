На кадрах видно, как человек в шлеме паркует мопед рядом с деревом, дважды проверяет сиденья транспорта, поднимает с земли пакет и идет

Запись сделали незадолго до взрыва. На кадрах видно, как человек в шлеме паркует мопед рядом с деревом, дважды проверяет сиденья транспорта, поднимает с земли пакет и идет.

Напомним, вечером 25 октября у здания телеканала "Эспрессо" прогремел взрыв, в результате которого три человека пострадали, двое погибли. Среди пострадавших и народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Также между пострадавших политтехнолог Виталий Бала. Его успешно прооперировали.

между погибших - охранник народного депутата и сотрудник Министерства внутренних дел (МВД) Украины подполковник Михаил Мормиль.

По словам советника министра внутренних дел Звездная оценивания качества, этот случай правоохранители квалифицировали как теракт и передали дело в СБУ. Ляшко заявил, что покушение на Мосийчука мог быть организован политическими оппонентами. Также в МВД установили, что взрыв в Соломенском районе Киева произошел в результате срабатывания самодельной взрывчатки, заложенной в мопед.