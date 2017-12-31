Скульптуру установили в 1900 году в честь пребывания русского поэта в городе

"Воры пришли на Вал украдено бюст Александра Пушкина (установлен 25 сентября 1900)", - сообщил ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Сергей Черняков.

Фото: facebook.com/s.chernyakov

Фото: facebook.com/s.chernyakov

Памятник сооружен в 1899-1900 годах в честь пребывания русского поэта в 1820-м и 1824-м годах в Чернигове. Открыли памятник 25 сентября 1900. Бюст изготовили в мастерской художественной бронзы К. Берто в Петербурге по проекту черниговского художника-любителя Г. Коваленко.

Напомним, в Чернигове на могиле писателя Михаила Коцюбинського сбросили с постамента и украли бронзовый бюст.