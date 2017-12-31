Тестостерон вызывает рост усов и бороды, контролирует формирование мужских половых органов, производство спермы и придает организму мужественность. Он также стимулирует сексуальное желание, приводит его в действие – но и способствует агрессивности поведения. Интернет-магазин поможет подобрать нужный препарат для любого спортсмена. Сам гормон вырабатывается у мужчин в основном в яичках, но в небольших количествах также и в коре надпочечников. Нормальное значение для взрослого мужчины составляет от 10,4 до 34,7.

У женщин тоже есть тестостерон

Хотя гормон и называется «мужским», он присутствует в крови и у женщин. Однако в гораздо меньших количествах, чем у мужчин: приблизительно от 0,2 до 3,0. Женское тело производит его в яичниках и в коре надпочечников.

Когда опухоли яичек, яичников или коры надпочечников стимулируют слишком интенсивную выработку тестостерона, это проявляется его избыточными уровнями в крови. Зачастую причиной бывают препараты, например, анаболические стероиды. Внешне это проявляется агрессией и ухудшением состояния кожи. У взрослых страдают половые функции, у подростков повышенные уровни тестостерона мешают половому созреванию.

Маскулинизированная женщина, женственный мужчина

Попавшие «под обстрел» тестостерона женщины становятся более мужественными: усиливается рост волос на лице, голос становится ниже. Повышенный тестостерон у женщин мешает сексуальному влечению. С другой стороны, пониженные значения тестостерона феминизируют мужчину: могут быстро развиваться ткани груди, голос становится тоньше и выше. Причинами снижения значений тестостерона у мужчин могут стать половая гипофункция, а также цирроз печени, наркомания, алкоголизм или недостаточность питания.

Естественный процесс старения

Примерно с 45 лет показатели тестостерона в крови у мужчин неуклонно уменьшается на 1–2% в год – это вполне естественно. Если показатели очень низкие, это может иметь неприятные последствия: импотенция, анемия, остеопороз и депрессии. В отдельных случаях помогает гормональная заместительная терапия.

Эликсир молодости – тестостерон?

Некоторые пожилые мужчины в надежде сохранить молодость решаются на терапию тестостероном, которая дает больше энергии, крепость мышц, улучшение секса. Но часто не уровень гормонов вызывает проблемы, а слишком много жировых отложений на животе и недостаточная физическая активность. К тому же терапия гормонами мало влияет на плотность костной ткани или состояние памяти. Как показывают исследования, она увеличивает риск болезней сосудов и сердца. Есть подозрения, что усиленная гормональная терапия может вызвать рак.

Тестостерон для удовольствия

Нехватка тестостерона в крови женщин также отражается на состоянии организма: они чувствуют себя усталыми, плохо спят, нередко находятся в состоянии депрессии. Добавляются проблемы оргазма и отсутствие сексуального желания – особенно в период менопаузы. Тогда тестостерон может помочь. Но для многих женщин недостаток гормона не проблема – ослабить сексуальное желание могут и другие физические и психические факторы. Перед тем как принять решение о терапии тестостероном, нужно точно определить причину некомфортного состояния.

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