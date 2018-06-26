Агентство Associated Press со ссылкой на представителей компании сообщило, что американский производитель мотоциклов и сертифицированный поставщик продукции военного назначения Harley-Davidson начнет переводить производство из США в другие страны, чтобы избежать мер со стороны Евросоюза на введенные американской администрацией пошлин на металлы, информирует .

“Удивлен тем, что Harley-Davidson (базируется в городе Милуоки, штат Висконсин, — прим. Ред.) стали первой из компаний, которая подняла белый флаг. Я тяжело боролся за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам большой вред в торговле на 151 млрд долларов”, — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, в марте текущего года в рамках анонсированной протекционистской политики 45-й президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентные ввозные пошлины на алюминий.

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