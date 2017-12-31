Все сообщения о взрывных устройствах в российских аэропортах
оказались ложными. В РФ эвакуировали аэропорты Фото: pixabay.com
Сообщения о минировании в аэропортах Кемерова и Омска поступили
утром 31 декабря. В ходе проверки подозрительных предметов
обнаружено не было.Вечером поступил телефонный звонок о минировании
одного из двух терминалов аэропорта Волгограда. Пассажиры и
сотрудники аэропорта были эвакуированы.Служба безопасности
проверила все помещения аэровокзала, никаких взрывоопасных
предметов не обнаружено.Аналогичная эвакуация проводилась в
аэропортах Казани и Саратова. Сообщения о взрывных устройствах
также оказались ложными.Сегодня президент России Владимир
Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за
телефонный терроризм. Согласно документу, максимальный срок
тюремного заключения за ложный звонок о минировании увеличен до 10
лет. До этого максимальное наказание за такое преступление
составляло до пяти лет лишения свободы.В общей сложности с сентября
по декабрь анонимные звонки поступали в 190 городах РФ, было
"заминировано" более 3,5 тыс. объектов и эвакуировано более 2,5 млн
человек.
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