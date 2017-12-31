Все сообщения о взрывных устройствах в российских аэропортах оказались ложными. В РФ эвакуировали аэропорты Фото: pixabay.com Сообщения о минировании в аэропортах Кемерова и Омска поступили утром 31 декабря. В ходе проверки подозрительных предметов обнаружено не было.Вечером поступил телефонный звонок о минировании одного из двух терминалов аэропорта Волгограда. Пассажиры и сотрудники аэропорта были эвакуированы.Служба безопасности проверила все помещения аэровокзала, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.Аналогичная эвакуация проводилась в аэропортах Казани и Саратова. Сообщения о взрывных устройствах также оказались ложными.Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за телефонный терроризм. Согласно документу, максимальный срок тюремного заключения за ложный звонок о минировании увеличен до 10 лет. До этого максимальное наказание за такое преступление составляло до пяти лет лишения свободы.В общей сложности с сентября по декабрь анонимные звонки поступали в 190 городах РФ, было "заминировано" более 3,5 тыс. объектов и эвакуировано более 2,5 млн человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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