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Ценность украинского паспорта продолжает расти, - Порошенко
31.12.2017 23:15
Ценность украинского паспорта продолжает расти, - Порошенко
2017-й год стал прорывом в безвизовом направлении, отметил президент
Президент Петр Порошенко заявил, что ценность украинского паспорта продолжает расти.
Ценность украинского паспорта продолжает расти, - Порошенко Фото: ukr.media

"Украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира. И 2017-й год стал прорывом в безвизовом направлении, когда свои границы для наших граждан открыли страны Европейского Союза. С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты. Ценность Украинские паспорта продолжает расти!" - сообщил президент.

Напомним, Порошенко заявил, что в 2017 году украинцы смогли доказать миру, что способны на великие свершения и победы.

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