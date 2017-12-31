2017-й год стал прорывом в безвизовом направлении, отметил президент

"Украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира. И 2017-й год стал прорывом в безвизовом направлении, когда свои границы для наших граждан открыли страны Европейского Союза. С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты. Ценность Украинские паспорта продолжает расти!" - сообщил президент.

Напомним, Порошенко заявил, что в 2017 году украинцы смогли доказать миру, что способны на великие свершения и победы.