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Макрон ответил на предложение Путина о новом ракетном договоре
28.11.2019 18:04
Франция отказалась от нового ракетного договора с РФ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
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