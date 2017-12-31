29 декабря во Массачусетсе зафиксировали примерно 13 градусов Цельсия, что побило рекорд 1903 года

Как сообщает CNN, 29 декабря в Массачусетсе было зафиксировано 8 градусов по Фаренгейту (примерно -13 градусов Цельсия), что побило рекорд 1903 года.

Мощные потоки воды не замерзают полностью: капли водяной пыли в воздухе превращаются в лед и оседают вокруг.

На следующей неделе температура здесь будет держаться на уровне 10-15 градусов мороза.

Фото: twitter.com/JohnCohen