|В США замерз Ниагарский водопад
|31.12.2017 23:22
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29 декабря во Массачусетсе зафиксировали примерно 13 градусов Цельсия, что побило рекорд 1903 годаВ США из-за рекордно низкую температуру воздуха замерзла часть Ниагарского водопада.
Фото: cnn.com
Как сообщает CNN, 29 декабря в Массачусетсе было зафиксировано 8 градусов по Фаренгейту (примерно -13 градусов Цельсия), что побило рекорд 1903 года.
Мощные потоки воды не замерзают полностью: капли водяной пыли в воздухе превращаются в лед и оседают вокруг.
На следующей неделе температура здесь будет держаться на уровне 10-15 градусов мороза.
Фото: twitter.com/JohnCohen
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