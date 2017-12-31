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В США замерз Ниагарский водопад
31.12.2017 23:22
В США замерз Ниагарский водопад
29 декабря во Массачусетсе зафиксировали примерно 13 градусов Цельсия, что побило рекорд 1903 года
В США из-за рекордно низкую температуру воздуха замерзла часть Ниагарского водопада.
В США замерз Ниагарский водопад Фото: cnn.com
Как сообщает CNN, 29 декабря в Массачусетсе было зафиксировано 8 градусов по Фаренгейту (примерно -13 градусов Цельсия), что побило рекорд 1903 года.
 
Мощные потоки воды не замерзают полностью: капли водяной пыли в воздухе превращаются в лед и оседают вокруг.
 
На следующей неделе температура здесь будет держаться на уровне 10-15 градусов мороза.

Фото: twitter.com/JohnCohen

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