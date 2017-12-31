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Причиной сепсиса у Табакова стали зубные импланты – СМИ
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31.12.2017 23:36
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Начало воспалительного процесса у российского актера Олега Табакова
"просмотрели" в одной известной клинике, сообщает "Комсомольская
правда". 82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября Фото:
fooz.ru По словам врачей, у актера был сильнейший сепсис, от
которого погибают даже молодые люди.В Московском театре-студии под
руководством Олега Табакова предполагают, что воспалительный
процесс был спровоцирован зубными имплантами. Кроме того, начало
воспаления "просмотрели в одной известной клинике", где лечатся
многие известные театральные деятели.Издание пишет, что в больницу
Табаков попал в "очень запущенном состоянии". Однако благодаря
компетентности врачей, актер был спасен.82-летнего Табакова
госпитализировали днем 27 ноября. Позже стало известно,
что медики поставили ему диагноз "сепсис".Сообщалось, что
артисту установили трахеостому – искусственное
дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид
Печатников заявил, что Табаков находится в
реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24
декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как
крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.Сегодня РЕН ТВ
сообщил, что Табакова ввели в искусственную кому, подключив к
аппарату искусственной вентиляции легких. Телеканал объясняет,
что делается это обычно для того, чтобы при тяжелом недуге снизить
нагрузку на ослабевшие от борьбы с болезнью внутренние органы.27
декабря РЕН ТВ рассказал, что Табаков находится в сознании и никого
не узнает.
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