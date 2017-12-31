Начало воспалительного процесса у российского актера Олега Табакова "просмотрели" в одной известной клинике, сообщает "Комсомольская правда". 82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября Фото: fooz.ru По словам врачей, у актера был сильнейший сепсис, от которого погибают даже молодые люди.В Московском театре-студии под руководством Олега Табакова предполагают, что воспалительный процесс был спровоцирован зубными имплантами. Кроме того, начало воспаления "просмотрели в одной известной клинике", где лечатся многие известные театральные деятели.Издание пишет, что в больницу Табаков попал в "очень запущенном состоянии". Однако благодаря компетентности врачей, актер был спасен.82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис".Сообщалось, что артисту установили трахеостому – искусственное дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24 декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.Сегодня РЕН ТВ сообщил, что Табакова ввели в искусственную кому, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Телеканал объясняет, что делается это обычно для того, чтобы при тяжелом недуге снизить нагрузку на ослабевшие от борьбы с болезнью внутренние органы.27 декабря РЕН ТВ рассказал, что Табаков находится в сознании и никого не узнает. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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