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Стал известен первый украинец-покупатель Tesla Cybertruck
28.11.2019 18:22
Первым покупателем Tesla Cybertruck стал прежний мэр Новоднестровска Черновицкой области Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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