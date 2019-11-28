Есть 2 варианта приготовления салата "Сосновые шишки", отличающихся декором. Вы можете сымитировать шишку с помощью миндаля или с помощью кукурузных хлопьев. Главное, выбирайте не сладкие хлопья, если второй вариант вам понравится больше.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

1. Яйца потрите на средней терке, перемешайте с ложкой майонеза и выложите на огурцы.

2. В подсоленной воде по отдельности сварите картофель в мундире, яйца и филе курицы.

3. Остывший картофель очистите, натрите на мелкой терке, немного подсолите и смешайте с 2 ложками майонеза. Картофельную массу выложите на большом, плоском блюде в форме шишки.

4. Куриное филе порежьте на мелкие кусочки и смешайте с ложкой майонеза. Выложите на картофельную массу.

5. Куриный слой покройте мелко нарезанными маринованными огурцами. Смажьте небольшим количеством майонеза.

6. Тертым сыром, смешанным с 2 ложками майонеза, покройте салат так, чтобы все слои спрятались.

7. Украсьте салат «Сосновая шишка» хлопьями. Для имитации еловых ветвей можно использовать розмарин или укроп. Но намного натуральнее и эффектнее будут смотреться настоящие еловые ветви.

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