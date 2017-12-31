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В Коста-Рике разбился самолет с 10 иностранцами на борту
31.12.2017 23:52
Самолет, в котором находились десять пассажиров – граждан иностранных государств – и два члена экипажа, разбился в лесной местности Коста-Рики. Самолет упал в лесу Фото: Ministerio de Seguridad Pública / Facebook Известно, что самолет упал в лесной местности в провинции Гуанакасте.Помимо иностранцев, на борту самолета находились два члена экипажа. Среди пассажиров находилась семья из пяти человек.О причинах авиакатастрофы не сообщается.Министерство общественной безопасности Коста-Рики на своей странице в Facebook обнародовало фотографии с места крушения.
https://www.facebook.com/ministerioseguridadpublica/posts/1917137341633043

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