Самолет, в котором находились десять пассажиров – граждан
иностранных государств – и два члена экипажа, разбился в лесной
местности Коста-Рики. Самолет упал в лесу Фото: Ministerio de
Seguridad Pública / Facebook Известно, что самолет упал в лесной
местности в провинции Гуанакасте.Помимо иностранцев, на борту
самолета находились два члена экипажа. Среди пассажиров находилась
семья из пяти человек.О причинах авиакатастрофы не
сообщается.Министерство общественной безопасности Коста-Рики на
своей странице в Facebook обнародовало фотографии с места крушения.
https://www.facebook.com/ministerioseguridadpublica/posts/1917137341633043
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