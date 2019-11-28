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Международный институт стратегических исследований назвал Севастополь Россией
28.11.2019 18:40
Британский институт указал Севастополь территорией России
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
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