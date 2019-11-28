Погода, Новости, загрузка...
Международный институт стратегических исследований назвал Севастополь Россией
28.11.2019 18:40
Британский институт указал Севастополь территорией России Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 