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В 2017 году ВСУ не сделали ни шагу назад и улучшили свое тактическое положение – Полторак
31.12.2017 23:59
По словам министра обороны Степана Полторака, ВСУ и Минобороны получили в этом году широкую и практическую поддержку между партнеров Украины в мире. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полторак: Мы не сделали ни одного шага назад, несмотря на провокации врага Фото: Степан Полторак / Facebook "Мы не сделали ни одного шага назад, несмотря на провокации врага… Наше войско значительно улучшило свое тактическое положение. Мы научились генерировать и выполнять стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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