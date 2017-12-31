По словам министра обороны Степана Полторака, ВСУ и Минобороны
получили в этом году широкую и практическую поддержку между
партнеров Украины в мире. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Полторак: Мы не сделали ни одного шага назад,
несмотря на провокации врага Фото: Степан Полторак / Facebook "Мы
не сделали ни одного шага назад, несмотря на провокации врага… Наше
войско значительно улучшило свое тактическое положение. Мы
научились генерировать и выполнять стра
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