Глава МИД Великобритании обеспокоен ситуацией в Иране после начала там акций протеста

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в воскресенье заявил о том, что он встревожен ситуацией в Иране в связи с антиправительственными акциями протеста.

"С беспокойством слежу за событиями в Иране. Крайне важно, чтобы граждане обладали правом выходить на мирные демонстрации", - написал министр на своей странице в "Твиттере".

В минувший четверг в Иране начались акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране и правительственной политикой. Демонстрации были зафиксированы в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.