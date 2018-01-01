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Глава МИД Великобритании обеспокоен ситуацией в Иране после начала там акций протеста
01.01.2018 00:04

Глава МИД Великобритании обеспокоен ситуацией в Иране после начала там акций протеста

             Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в воскресенье заявил о том, что он встревожен ситуацией в Иране в связи с антиправительственными акциями протеста.

            "С беспокойством слежу за событиями в Иране. Крайне важно, чтобы граждане обладали правом выходить на мирные демонстрации", - написал министр на своей странице в "Твиттере".

            В минувший четверг в Иране начались акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране и правительственной политикой. Демонстрации были зафиксированы в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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