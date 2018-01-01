Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что не примет ни одного мирного плана США после "жеста" мистера Трампа

Как пишет BBC, о таком решении палестинцы объявили через несколько недель после решения президента США Дональда Трампа перенести столицу Израиля в Иерусалим.

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что не примет ни одного мирного плана США после "жеста" мистера Трампа.

Напомним, Трамп единолично признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря. Также он заявил о намерении перенести посольство США в Израиле в Иерусалим, которое сейчас находится в Тель-Авиве. Это произошло на фоне массового заселения израильтянами палестинских территорий близко города-святыни трех религий. Мусульманские государства призвали признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестины.

Действия Трампа противоречат резолюции ООН, согласно которым восточная часть города - это оккупированная Израилем территория. Поэтому Совбез ООН не поддержал решение Трампа о переносе столицы Израиля.

Генассамблея ООН 21 декабря приняла резолюцию, которая осуждает признание Иерусалима столицей Израиля.