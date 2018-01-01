|Палестина отозвала своего посла из США
|01.01.2018 00:17
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Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что не примет ни одного мирного плана США после "жеста" мистера ТрампаПалестинская власть заявила об отзыве своего посла из Вашингтона для "консультаций".
Как пишет BBC, о таком решении палестинцы объявили через несколько недель после решения президента США Дональда Трампа перенести столицу Израиля в Иерусалим.
Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что не примет ни одного мирного плана США после "жеста" мистера Трампа.
Напомним, Трамп единолично признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря. Также он заявил о намерении перенести посольство США в Израиле в Иерусалим, которое сейчас находится в Тель-Авиве. Это произошло на фоне массового заселения израильтянами палестинских территорий близко города-святыни трех религий. Мусульманские государства призвали признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестины.
Действия Трампа противоречат резолюции ООН, согласно которым восточная часть города - это оккупированная Израилем территория. Поэтому Совбез ООН не поддержал решение Трампа о переносе столицы Израиля.
Генассамблея ООН 21 декабря приняла резолюцию, которая осуждает признание Иерусалима столицей Израиля.
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