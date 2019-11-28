На Софийской площади в центре Киева начался монтаж главной елки страны и новогоднего городка вокруг нее.

Рабочие уже установили монолитный каркас, который весит несколько тонн.

"Заложили бетонную основу и установили чашу для каркаса елки. Вот уже приехал кран и с его помощью будем монтировать каркас новогоднего дерева", – рассказал один из рабочих.

На площади монтируют сцену и уже устанавливают первые новогодние домики, где будут продавать еду, глинтвейн и сувениры.

Напомним, в этом году главная елка страны будет, как и в прошлом году, – сборной. Ее украсят маленькими елочками, которые привезут из лесничеств.

Также на Софийской площади ведутся работы по монтажу новогодних конструкций вокруг памятника Богдану Хмельницкому. А на Владимирском проезде уже ставят ограждение для ограничения проезда транспорта и аллею из новогодних домиков – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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