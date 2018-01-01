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Литва с нового года запретит употреблять и покупать алкоголь молодежи до 20 лет
01.01.2018 00:24
Литва с нового года запретит употреблять и покупать алкоголь молодежи до 20 лет
Кроме того, с 1 января 2018 года изменяется также при продаже алкоголя
С 1 января употреблять и покупать алкоголь в Литве на законных основаниях смогут только лица Старший 20 лет.
Литва с нового года запретит употреблять и покупать алкоголь молодежи до 20 лет Фото: NewsBel
Как сообщает Delfi, с нового года в Литве вступает в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя. В частности, 18-ти и 19-летние, которые до сих пор могли покупать алкоголь, должны будут дождаться своего 20-летия.
 
Кроме того, с 1 января 2018 года изменяется также при продаже алкоголя. Отныне его будут продавать с 10 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 15 часов в воскресенье.
 
Напомним, в январе-сентябре 2017 украинские полицейские зафиксировали 88 тыс. случаев вождения в нетрезвом состоянии.
  • З початку року в Україні поліція зафіксувала 88 тис випадків водіння в нетверезому стані

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