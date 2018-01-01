Кроме того, с 1 января 2018 года изменяется также при продаже алкоголя

Как сообщает Delfi, с нового года в Литве вступает в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя. В частности, 18-ти и 19-летние, которые до сих пор могли покупать алкоголь, должны будут дождаться своего 20-летия.

Кроме того, с 1 января 2018 года изменяется также при продаже алкоголя. Отныне его будут продавать с 10 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 15 часов в воскресенье.

Напомним, в январе-сентябре 2017 украинские полицейские зафиксировали 88 тыс. случаев вождения в нетрезвом состоянии.