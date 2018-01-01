|Литва с нового года запретит употреблять и покупать алкоголь молодежи до 20 лет
|01.01.2018 00:24
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Кроме того, с 1 января 2018 года изменяется также при продаже алкоголяС 1 января употреблять и покупать алкоголь в Литве на законных основаниях смогут только лица Старший 20 лет.
Фото: NewsBel
Как сообщает Delfi, с нового года в Литве вступает в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя. В частности, 18-ти и 19-летние, которые до сих пор могли покупать алкоголь, должны будут дождаться своего 20-летия.
Кроме того, с 1 января 2018 года изменяется также при продаже алкоголя. Отныне его будут продавать с 10 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 15 часов в воскресенье.
Напомним, в январе-сентябре 2017 украинские полицейские зафиксировали 88 тыс. случаев вождения в нетрезвом состоянии.
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