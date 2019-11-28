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В Киеве бывший сотрудник МВД наладил работу борделей
28.11.2019 19:54
прежний сотрудник МВД наладил в Киеве работу сети борделей, замаскированных под салоны массажа
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Теги:
киев
события
украина
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