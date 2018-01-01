Президент Украины обратился к украинцам в новогоднем обращении. Порошенко: Нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас Фото: president.gov.ua "Прежде только, давайте вместе порадуемся за наших соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Слава Богу, накануне праздников их удалось-таки вырвать из вражеских застенков. С глубоким уважением поздравляем украинских воинов. Они надежно держат оборону на восточных рубежах. А мы и в дальнейшем будем усиливать новую армию, – нашу гордость и нашу славу", – заявил президент.Он выразил надежду, что "через искусственные линии разграничения" его пожелания услышат аннексированный Крым и оккупированный Донбасс."Братья и сестры, ваш дом – Украина ... А грабителя, который разорил наш дом – наступит время – прогоним и накажем", – подчеркнул Порошенко.Он поздравил с праздниками международных партнеров Украины и напомнил, что США недавно обнародовали решение о поставках современного оборонительного оружия."И будто под елку легло решение Стокгольмского арбитража. Оно защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта девятого года", – отметил украинский президент.Порошенко отметил, что после нескольких лет кризиса, связанного с войной на Донбассе, Украина переходит к восстановлению и развитию."В новом году правительство должно ускорить темпы роста. Нужно повышения уровня жизни, ощутимое для большинства украинцев. И это нам по силам. Как президент – обеспечу политические условия, необходимые для экономического подъема. У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, – следует забирать спички. А по тем, кто будет нападать на нас извне, – наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство", – убежден президент."Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы – наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил господин Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас", – резюмировал Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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