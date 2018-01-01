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Порошенко в новогоднем обращении к украинцам: Грабителя, который разорил наш дом – наступит время – прогоним и накажем
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01.01.2018 00:29
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Президент Украины обратился к украинцам в новогоднем обращении.
Порошенко: Нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но
работать так, будто все зависит от нас Фото: president.gov.ua
"Прежде только, давайте вместе порадуемся за наших
соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и
близким. Слава Богу, накануне праздников их удалось-таки вырвать из
вражеских застенков. С глубоким уважением поздравляем украинских
воинов. Они надежно держат оборону на восточных рубежах. А мы и в
дальнейшем будем усиливать новую армию, – нашу гордость и нашу
славу", – заявил президент.Он выразил надежду, что "через
искусственные линии разграничения" его пожелания услышат
аннексированный Крым и оккупированный Донбасс."Братья и сестры, ваш
дом – Украина ... А грабителя, который разорил наш дом –
наступит время – прогоним и накажем", – подчеркнул
Порошенко.Он поздравил с праздниками международных партнеров
Украины и напомнил, что США недавно обнародовали решение о
поставках современного оборонительного оружия."И будто под елку
легло решение Стокгольмского арбитража. Оно защитило нас от крайне
невыгодных условий газового контракта девятого года", –
отметил украинский президент.Порошенко отметил, что после
нескольких лет кризиса, связанного с войной на Донбассе, Украина
переходит к восстановлению и развитию."В новом году правительство
должно ускорить темпы роста. Нужно повышения уровня жизни, ощутимое
для большинства украинцев. И это нам по силам. Как президент –
обеспечу политические условия, необходимые для экономического
подъема. У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, – следует
забирать спички. А по тем, кто будет нападать на нас извне, –
наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше
единство", – убежден президент."Оптимизм, вера в свою страну,
в свои силы – наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для
этого, как учил господин Любомир Гузар, нам следует молиться так,
будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от
нас", – резюмировал Порошенко.
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