Поддержка снизилась до 52%, но люди готовы потерпеть

Ноябрь стал «урожайным» на социологические опросы, приуроченные к первому промежуточному «юбилею» правления Зеленского. Результаты всех исследований, хотя и в разной степени, показали уменьшение доверия к главе государства и отдельным направлениям его деятельности. Самыми громкими и неожиданными (как для сторонников, так и для критиков президента) оказались результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные 28 ноября. Согласно им, рейтинг Зеленского упал к концу осени до 52%. 36% не одобряет действия президента.

В исследовании отмечается, что в течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, постепенно уменьшалась. Предыдущие показатели - 73% в сентябре, 66% - в октябре, и 64% в начале ноября, соответственно.

Это очень серьезный знак. Однако потирать руки противникам шестого президента еще рано: 69% опрошенных считают, что Зеленскому нужно дать время от года до трех лет, чтобы продемонстрировать качественный и эффективный результат. 14% вообще дают ему для этого пять и более лет. И только 8% хотели бы изменений за полгода.

Рулить государством оказывается ой как непросто...

Интересный факт:

17% убежденных скептиков считают, что Зеленскому никогда не удастся продемонстрировать качественный результат работы.

Более точную картину поддержки и недовольства украинцев реформами Зеленского показал более ранний опрос, проведенный КМИС и Фондом «Демократические инициативы». Согласно его данным, наибольшую поддержку вызывают инициативы Зеленского по мирному регулированию в Донбассе. Факт инициирования переговоров с Владимиром Путиным положительно оценивается 75% (отрицательно - 15%). Сюда же относится и позитивная оценка отвода войск (59%, отрицательно относятся 26%).

Лидером по непопулярным оценкам являются снятие моратория на продажу земли (58% негативных отзывов, 24% - позитивных), решение о приватизации крупных госпредприятий (55% против 22%) и возможная легализация игорного бизнеса (49% против 38%).

Результаты еще одного соцопроса, проведенного Центром Разумкова, также показательны. Согласно им, 44% считают, что «новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается» (в октябре таких было 41,5%). 25% сохраняли стойкий оптимизм: они уверены, что «новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается» (падение показателя по сравнению с октябрем на 4%). А 23% уверены, что «власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении» (таких оценок за месяц стало больше на 3%).

Среди негативных явлений названы рост цен и тарифов (50%), ухудшения в сфере здравоохранения (31%), соцзащиты (28%), пенсионного обеспечения (21%), оплаты труда (24%), а также рост преступности (22%).

Украинцы постепенно перестают видеть разницу между старой и новой командами

Интересные факты:

Высказались украинцы и по таким «общим» темам, как уверенность в завтрашнем дне (31% отрицательных отзывов против 14% положительных), уровень стабильности (28% и 12%), экономическое положение (соответственно 23,5% и 9%).

В отдельный пункт было выделено «положение русскоязычного населения» - и 11% сочли, что ситуация в этом плане ухудшилась по сравнению с иногда Порошенко.

«Вишенкой на торте» является общая оценка украинцами курса развития государства за первое «зеленское» полугодие. Центр Разумкова зафиксировал, что все меньше украинцев видят разницу между старой и новой властью. За месяц доля тех, кто считает команду Зеленского лучше команды Порошенко, снизилась с 48 до 43%. Более того - прежнюю власть более эффективной считают теперь 12%, а не 8%. Доля респондентов, ответивших, что действия новой власти оправдали их надежды, уменьшилась с 23% до 17%. И с 9% до 14% возросла доля тех, кто считает, что власть не оправдала надежд.

Интересный факт:

Доля тех, кто считает, что Украина развивается в правильном направлении, упала с 57,2% до 37,5%.

Согласно упомянутому в начале статьи исследованию «Рейтинга» (опрос проводился 20-24 ноября), 53% украинцев все же убеждены, что Зеленский является более эффективным по сравнению Порошенко. 22% не видят разницы. 15% отдают предпочтение пятому президенту.

А Украинский институт анализа и менеджмента политики (УИАМП) исследовал выполнение обещаний, розданных Зеленским за последние 10-11 месяцев (включая 6 месяцев президентства). В итоге в УИАМП пришли к выводу, что гарант выполнил лишь 9 обещаний из 55, хотя и с оговоркой, что подсчитывали только «важнейшие обещания». «За первые 10% президентского срока Владимир Зеленский выполнил более 16% ключевых обещаний, хотя пока так и не смог достигнуть существенного процесса в трех ключевых социальных запросах - мир, борьба с коррупцией, повышение благосостояния», - говорится в отчете института.

Попробуем и мы оценить основные направления деятельности президента и власти в целом за прошедшие полгода по пятибалльной шкале.

Донбасский вопрос и противостояние с Россией

Достижение мира (и даже «мира любой ценой») и необходимость прямых переговоров с Владимиром Путиным озвучивалась Зеленским еще до официального начла своей избирательной кампании. Причем вряд ли сам Зеленский еще в прошлом году думал об этой проблеме, как о важнейшей для страны - вспомним, что в сериале «Слуга Народа» тема войны вообще отсутствовала.

Война и весь конфликт с Россией, судя по всему, рассматривались Зеленским и его командой как досадное отклонение от привычного режима существования постсоветского государства, и как проблема, вызванная исключительно несговорчивостью, манипуляциями и коррупционной заинтересованностью предыдущего режима. Реальность оказалась намного сложнее. И, все же, на этом направлении новой властью было достигнуто несколько успехов.

Освобождение большой группы украинских заложников, включая такие знаковые фигуры, как Олег Сенцов, Станислав Клих, Павел Гриб, и возвращение Россией захваченных военных кораблей (пусть и полностью разграбленных) однозначно воспринимается украинцами как положительный шаг и значительное достижение по сравнению со иногда Порошенко.

Что касается разведения войск и согласия Украины на «формулу Штайнмайера», то эти действия преподносятся Зеленским как необходимые шаги ради возобновления переговоров в Нормандском формате и личной встречи с Путиным. Несмотря на опасения и протесты патриотической оппозиции и недовольства существенной части граждан, украинский президент на этом направлении действует с завидным упорством.

«Анонсированную встречу Зеленского и Путина можно причилисть к условно позитивным результатам на международной арене, - рассуждает социолог, знаток исследовательской группы «ИМКО» Ирина Щиголь, - Почему условно? Потому что мы не знаем, к чему это приведет – к закрытию «военторга»; к «ледниковому периоду» на территории ОРДЛО; к продолжению продвижения боевиков на территорию Украины или еще к чему-то - но явно не к быстрому и всеобщему миру».





9 декабря Зеленский пройдет очередной Рубикон своего правления - испытание Путиным

Директор информационно-аналитического агентства «Рейтинг» Алексей Станчевский тоже осторожен в своем оптимизме. «Уже само по себе возобновление контактов с Путиным воспринимается населением как позитив, - указывает он, - А вот что будет дальше – увидим уже очень скоро. На словах и Порошенко был за мир. Зеленского могут настолько «обложить» условиями и оговорками – причем и россияне, и общественное мнение в Украине, и международные партнеры, что никакая мирная программа в реальности действовать просто не начнет».

На этом фоне показательным видится фактическое замалчивание проблемы Крыма - судя по всему, у власти вообще нет видения по этому вопросу. А вот стратегия «мягкого возвращения» Донбасса вызывает много вопросов и обвинений в «зраде». Пока что об основных положениях этой программы известно, в основном, со слов советника секретаря СНБО по вопросам интеграции Донбасса Сергея Сивохо, и значительная часть этих предложений (компенсация ущерба по разрушенному жилью, расходы на возобновление выплаты пенсий, льготные условия для молодежи ОРДЛО при поступлении в украинские вузы) выглядит для многих украинцев как односторонние уступки со стороны Киева, и возможный фундамент для будущего особого статуса этих территорий.

Интересный факт:

В бюджет на 2020 год заложено на 14,5 млрд грн меньше расходов на оборону и национальную безопасность, чем в 2019 году.

Вывод: Исходя из объективных тактических достижений на этом направлении Зеленскому можно поставить 4 с минусом, и притом считать оценку не окончательной – с учетом явной предварительности описаных выше шагов.

Международное позиционирование Украины

Напрямую связанное с предыдущим аспектом, это направление в деятельности Зеленского можно охарактеризовать как «ленивое» и инерционное, и к тому же, сильно осложненное вовлеченностью в скандал, послуживший поводом для начала процедуры импичмента Дональду Трампу. В итоге, для США украинский вопрос оказался настолько токсичным, что американцы ликвидировали должность спецпредставителя по Украине, и до сих пор не назначили посла в Киев. Не назначен, соответственно, и украинский посол в Вашингтон.

Трамп теперь вряд ли захочет говорить с Зеленским до конца своей каденции

Все это делает ставит Зеленского «на растяжку» в противостоянии групп и кланов в украинском политикуме, ориентированных, соответственно, на Республиканскую и Демократическую партии США, и в серьезную зависимость от внутриполитической борьбы в самих Штатах. Ему приходится учитывать этот фактор неопределенности одновременно и в переговорах с Путиным, и в планировании отношений Украины с МВФ и лидерами западных стран.

«В мировых СМИ Зеленского описывают и позиционируют как человека, ведущего Трампа к импичменту, - указывает Алексей Станчевский, - Это, как и образ и поведение внесистемного политика, накладывает существенный отпечаток на восприятие его мировыми лидерами. Зеленского продолжают считать актером на посту президента, и не уверены в его самостоятельности».

Можно сказать, что в отношениях с Западом Зеленским взята определенная пауза, и даже может наблюдаться некий откат назад, наиболее заметный в нежелании Украины подавать повторную заявку на план действий по членству (ПДЧ) в НАТО. И пока нет ответа на главный вопрос: является ли эта пауза тактической – перед встречей с Путиным, или же свидетельствует о нежелании Зеленского брать на себя дальнейшую промоцию Украины в западный мир.

Вывод: До выборов в Штатах 2020 года и практических результатов переговоров Зеленского и Путина активизации на международном направлении со стороны Украины не ожидается. Но т.к. внешнеполитическая сфера – прямая «вотчина» президента, то за трусость (сознательную или нет) в отстаивании украинских интересов на международной арене ему ставится 3 с минусом.

Отношения с МВФ и мировыми финансовыми структурами

С самого начала каденции Зеленского отношения Украины с Фондом и получение нею очередного транша оказались под вопросом из-за заявлений и действий Игоря Коломойского, желающего вернуть себе Приватбанк или же получить за него компенсацию, и, в придачу, регулярно заявляющего о необходимости разрыва отношений с МВФ и полезности дефолта Украины. До настоящего момента ситуация с возможным возвращением Приватбанка остается неопределенной. Ближайшее заседание по делу в украинском суде назначено на 19 декабря – аккурат на трехлетнюю годовщину его национализации.

Чем более скандальные интервью дает Коломойский, тем гуще его тень нависает над Зеленским

Фонд имеет и другие условия и требования к политике Зеленского, в т.ч. кадровой, которые до сих пор не выполнены. Так, представителям МВФ откровенно не нравится Андрей Богдан - как один из теневых кардиналов новой власти и человек, связанный с Коломойским.

Зато некоторые иные требования, как то повторная криминализация незаконного обогащения, усиление независимости антикоррупционной вертикали и снятие моратория на продажу земли Зеленский и его партия выполнили. В то же время, метания вокруг права иностранцев покупать землю не способствуют увеличению доверия со стороны зарубежных кредиторов и потенциальных инвесторов.

«Уверен, что соглашение с МВФ будет подписано. Международным финансистам просто политически невозможно оставить Украину наедине с разрушительными идеями Коломойского, - считает Станчевский, - следовательно на Зеленского будут давить с тем, чтобы он максимально быстро решил этот вопрос в пользу здравого смысла, и проявил себя как глава государства, а не как актер, обязанный промоушеном олигарху с довольно скандальной репутацией».

На этом фоне президент провел встречи с главами всех основных кредиторов Украины – помимо МВФ, это Всемирный банк, ЕБРР, Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк, заверив их в готовности продолжать сотрудничество. Международная инвестиционная конференция в Мариуполе была хороша фактом и местом проведения, но не продвинула дело прямых инвестиций в нашу экономику.

Вывод: Зеленский не хочет ссорится с мировым капиталом, и, судя по всему, понимает неизбежность продолжения отношений с МВФ. Но до решения, как минимум, вопроса с Приватбанком прогресса на этом направлении достигнуто не будет. Зеленскому так и не удалось отделить себя от Игоря Коломойского в восприятии международных партнеров. Поэтому оценка этого направления его деятельности – 3 с плюсом, причем плюс ставится авансом, в расчете на то, что здравый смысл и государственный подход в истории с возвращением Приватбанка возобладают.

Земельный вопрос

«Закон о земле» стал едва ли не самой скандальной законодательной инициативой, принятой парламентом нынешнего созыва на данный момент. Характерно, что в период своей избирательной кампании Зеленский практически не высказывался на тему отмены моратория, понимая негативную реакцию граждан.

Процесс земельной реформы пошел. Вопросов больше, чем ответов

Тем не менее, теперь он земельную реформу смело инициировал, и от ее продолжения отказываться не собирается. При этом гарант выражает готовность корректировать ее самые болезненные аспекты – провести референдум о возможности для иностранцев владеть землей, ограничить верхнюю планку землевладения и начать программу кредитования фермерских хозяйств.

«Зеленскому можно поставить в плюс тот факт, что он решился на этот шаг. Посмотрим, как теперь будет проводиться корректировка закона – вот если она будет сугубо декларативной, а владельцами земли окажутся новые аграрные бароны, потеснившие старых (Бахматюка, Косюка), доверие к президенту существенно упадет», - указывает директор УИАМП Руслан Бортник.

Вывод: Если считать, что сам факт снятия моратория является позитивным фактом, и исходить из задекларированных намерений Зеленского существенно улучшить этот закон, можно авансом, и очень осторожно, поставить гаранту оценку 4 за деятельность на этом направлении.

Социальные вопросы

В ноябре тариф на газ вырос на 14,6%, а декабре он возрастет еще на 17-20%. Уже один этот факт служит опровержением – во всяком случае, в глазах рядового избирателя – всех социальных обещаний Зеленского. Впрочем, он отдельно их не давал.

Интересные факты:

45% опрошенных КМИС граждан заявили, что их расходы на оплату коммунальных услуг в октябре 2019-го выросли по сравнению с октябрем 2018 года. Около 14% опрошенных тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи.





Коммунальные услуги и тарифы неуклонно съедают доходы украинцев. При Зеленском ничего не меняется

Между тем, снижение тарифов и улучшение социальных стандартов – едва ли не первое из социально-экономических ожиданий людей от нового президента. В понимании значительной части его избирателей, мыслящих категориями социального патернализма, единственной целью Зеленского должно стать возвращение страны к некому условному «золотому времени», когда пенсионный возраст был низким, субсидии – максимальными, а доллар – по 8, а то и по 5. Многие и вовсе нарисовали себе некое «возвращение в СССР». Но вместо этого получили рост тарифов, очень формальное увеличение минимальной зарплаты (на 550 грн), пенсий (на 131 грн; причем на Пенсионный фонд в целом выделено на 9 млрд меньше) и прожиточного минимума (на 163 грн), а заодно – анонсированный пересмотр системы субсидий (на них выделено на 7,5 млрд грн меньше).

«Повышение пенсий и «минималки» – сугубо символическое. Ничего нового: это делали все президенты и премьеры. К тому же, следует помнить, что нынешний бюджет готовила, по большому счету, старая команда, а новая только «отрихтовала». Вопрос в том, чтобы это повышение не съела инфляция. «Социалка» вообще – это бездонная пропасть, и проблема для бедного государства, тем более такого, где население постоянно «зубожіє» и требует новых выплат», - указывает Алексей Станчевский.

Вывод. Т.к. никакого «аукциона невиданной социальной щедрости» Зеленским не планировалось и не планируется (а про снижение тарифов, как известно, он только лишь пошутил), тут следует поставить президенту оценку в 2 с плюсом. Причем плюс добавляется за честное признание, что он «никому ничего не должен». Наибольшее количество разочарований на данный момент украинцы уже получили именно в чувствительной сфере соцзащиты и соцстандартов. И пока непонятно, как Зеленский будет реагировать на этот факт, явно разрушительный для его рейтинга.

Обновление команды и борьба с кумовством

Одной из основных причин «сноса» Порошенко было нежелание видеть во главе государства олигархов и чиновников, «водивших хороводы» вокруг властных кресел последние 20 с лишним лет. От Зеленского ждали, что он, почеркнуто отделяя себя от правящего класса, приведет с собой некую команду «чистых душой бессребреников», или же отыщет где-то «таких же, как он» честных миллионеров, жаждущих поделиться с простыми гражданами.

Андрей Богдан стал одной из самых непопулярных фигур в окружении Зеленского

Но в итоге тот же Кабмин оказался сформирован практически полностью из «старых» лиц, между которых сияют такие матерые «звезды», как Арсен Аваков и Оксана Маркарова, офисом президента (и еще много чем в стране) заправляет прежний сотрудник Азарова Андрей Богдан, другой влиятельный советник гаранта – Андрей Ермак – оказался бывшим помощником депутата от Партии Регионов Эльбруса Тадеева, а на местах и в различных ведомствах часто происходит «непалевная» ротация чиновников с одной должности на другую.

Руслан Бортник прямо называет группы и квоты, присутствующие во фракции «Слуги Народа», исполнительной власти, силовых структурах и президентской вертикали. «Это «группа 95-го квартала», люди Коломойского, люди Пинчука, люди Авакова, лица, лоббируемые западными партнерами Украины, а также представители региональных групп и иных олигархов, не говоря уже о лицах, оказавшихся в списках из-за родственных, дружеских или бизнес-связей с кем-то из новой элиты», - указывает знаток.

«В действиях Зеленского и его команды наблюдаются очевидные расхождения между предвыборными заявлениями и реальными действиями - например, в вопросе борьбы с кумовством. Тот же «95-й квартал» получил теплые и хлебные места везде, где это возможно и невозможно, за исключением власти в столице», - указывает Ирина Щиголь.

Интересный факт:

Рейтинг Зеленского падает, а вот его «слуг» - стоит на месте. Несмотря на все скандалы, за «Слугу народа» проголосовали бы снова 45% украинцев. Об этом говорят данные соцопроса группы «Рейтинг». Напомним, на выборах СН получила 43,16%. Т.е. нынешний показатель, с учетом погрешности, даже чуть выше летнего.





Партия президента все еще удерживает рейтинг, что удивляет самих социологов

Вывод: Так как Зеленский, его соратники и активисты строили на критике кумовства и коррупции предыдущей власти практически всю свою предвыборною кампанию, позиционировали себя полностью отличными от всей былой элиты и уверяли, что тщательно проверяют кандидатуры в те же народные депутаты, за несоответствие лозунгов и практики им следует поставить оценку 2. Кадровый вопрос оказался одним из самых провальных для Зеленского, а поведение различных членов его команды и депутатов от «Слуги Народа» бросает очевидную тень на персональную слава президента, особенно если он не спешит избавиться от таких скандализированных персон.

Очищение власти

Наказание коррумпированного окружения Порошенко и самого Порошенко были и остаются одним из главных ожиданий от правления Зеленского. Декларировалось им и бескомпромиссное очищение собственной команды. Итог репрессий на данный момент противоречив: несколько представителей предыдущего режима все же «закрыли» (самый известный из них – Сергей Пашинский), но в отношении прочих (тот же Олег Гладковский) наблюдаются знакомые по предыдущим временам «судебные танцы» с явной тенденцией к затягиванию расследования.

«При Порошенко многие дела, причем бесспорно коррупционного характера, не расследовались вообще. На всех копились папочки, но ничего не делалось. Сегодня же ГБР начало активно работать – поднимаются старые факты, фигуранты которых доселе чувствовали себя спокойно, - отмечает Алексей Станчевский, - Причем преследуют фигурантов и прошлой, и позапрошлой власти (Елену Лукаш), и либеральных «попутчиков» (Садовой). Видимо, все-таки решено «гнать вал», показывая активность антикоррупционных органов, ибо «народ хочет крови». Так что ждем первых приговоров, оглашенных Высшим Антикоррупционным Судом - как завершающих аккордов всех этих громких расследований. Иначе активность Трубы и Рябошапки «помножится на ноль», а это в очередной раз ударит и по президенту».





Порошенко, похоже, ждет момента, когда его придут арестовывать. Ведь его рейтинг от этого тоже возрастет

Отдельный вопрос – возможность ареста Порошенко. Такой шаг однозначно восстаналивает рейтинг Зеленского и власти в целом у его сторонников (особенно теперь), потому его вероятность становится еще выше, чем хотя бы пару недель назад. Иное дело – хотят ли сам Зеленский и его окружение действительно «полной посадки» экс-президента, или же им важен будет сам факт ареста и начала процесса. Слишком непредсказуемо по последствиям может оказаться такое решение и его дальнейшее «продавливание» - причем как по внешним, так и по внутренним.

«Аресты и посадки будут, в т.ч. депутатов Рады. На реальное реформирование нужны годы, и быстрых результатов это не дает, а то и играет на понижение рейтинга. Поэтому людей будут «кормить» показательными арестами «топов» и «топиков». И если тот же Порошенко уже готов к ореолу мученика и страдальца, то для иных вчерашних вершителей судеб оказаться за решеткой может быть шоком. К тому же, самые предусмотрительные представители предыдущего режима за эти полгода сбежали из страны. Так что «отдуваться» будут те, кто либо не успел уехать, либо уверен, что им ничего не грозит», - рассуждает Алексей Станчевский.

Что касается самоочищения новой власти, то первые наказания последовали лишь недавно - и пока коснулись отдельных депутатов «Слуги Народа». Однако при этом не наблюдается желания лишить мандатов «кнопкодавов» или таких скандальных персон, как Александр Дубинский, «засветившийся» в явно коррупционном скандале. Наоборот, нардепы и этого созыва успешно «завалили» введение сенсорной кнопки, показав, что ничем не лучше своих предшественников.

Громко принятый закон о лишении народных депутатов неприкосновенности также оказался не таким легким в применении. Все замыкается на санкцию исключительно Генерального прокурора, тогда как раньше на объявление подозрения и последующее уголовное преследование нардепа мог давать санкцию любой прокурор.

Да уж, так просто, как в фильме, с коррупционерами и кнопкодавами не расправишься...

Интересный факт:

В бюджете-2020 на содержание ГБР выделено на 72% больше средств, чем в 2019 г. В цифрах это составляет 111,3 млн грн.

В то же время следует отметить, что в законодательное поле вернулась криминализация незаконного обогащения, равно как и подписан закон об обличителях коррупции. Это создает новые, теоретически эффективные, возможности для выявления и преследования коррупционеров.

Вывод: И наказание представителей старой, и очищение новой власти ведется, но пока внешне не отдельно отличается от такой же показной активности времен Порошенко. А в отношении «слуг», судя по всему, действует принцип «кто тут коррупционер и нарушитель, решаю я». Но т.к. на этом пути все-таки предпринимаются определенные шаги, в т.ч. по созданию соответствующего законодательного поля, Зеленскому и его команде можно поставить 3 с плюсом с потенциалом получения оценки 4 – как только действительно будут оглашены первые приговоры с реальными сроками.

Детенизация экономики, отношения со средним классом

Для значительного числа избирателей Зеленский стал, ко всему прочему, воплощением надежды на новый подход к управлению, предусматривающий максимальное облегчение бюрократической волокиты, внедрение электронного принципа получения услуг, а равно и уменьшения финансового давления на малый и средний бизнес, и в целом, на средний класс. Но и на этом направлении достижения довольно противоречивы.

К примеру, до конца 2019 года продлены льготы для «евробляхеров», оказавших очень существенную поддержку Зеленскому. Является ли этот факт позитивным для казны – вряд ли. Готовится легализация добычи янтаря – но неизвестно, насколько в этом заинтересована янтарная мафия, какова может быть степень ее сопротивления, и не окажется ли закон очередным благим намерением. В то же время Зеленским подписан закон об усилении фискального давления на малый бизнес и введении в 2020-м расчетно-кассовых аппаратов для значительных групп предпринимателей и большого числа видов предпринимательской деятельности. Сам факт такого закона стал неприятным шоком для очень многих сторонников Зеленского. А вот программа льготного кредитования для бизнеса и поддержки отечественного производителя даже не написана.

Каждый такой митинг уменьшает число сторонников Зеленского

На этом фоне о действительной деолигархизации экономики речи не идет. Зато налицо – очередное перераспределение влияния между олигархами, и вытеснение одних в пользу других. «Премьеру Гончаруку поставлена задача создать проблемы для Рината Ахметова. Как видим, начали «выдавливать» влиятельных аграрных олигархов. Ведется дело против Константина Жеваго. Окончательно утратил свое влияние Фирташ, - отмечает Алексей Станчевский, - Зато преференции получили Коломойский и Пинчук. Потому говорить о подлинной деолигархизации невозможно. Пусть даже Приватбанк Коломойскому не вернут, у него остаются иные преференции в экономике, и могут возникнуть новые. Например, что мешает ему начать скупать и перепродавать землю?»

Что касается «державы в смартфоне», «прозрачного офиса» и прочих реформ в «грузинском стиле», которые продолжает периодически декларировать команда президента, то они все еще остаются обещаниями.

Интересный факт:

Тем временем, на обслуживание деятельности президента в бюджете-2020 выделено на 36 млн грн больше, чем в 2019-м.

Выводы: Детенизация экономики, в некотором смысле, начата, но «квадратно-гнездовым методом», и в первую очередь, касается нарушений «снизу», причем далеко не во всех сферах. Этот процесс не сочетается ни с уменьшением зависимости экономики от олигархов, ни с созданием реальных стимулов для мелкого и среднего бизнеса. Потому в данном случае гаранту можно выставить оценку 3.

Итак, Зеленский - троечник. Что дальше?

Как видим, за полгода почти абсолютной власти Зеленский проявил себя как «усредненный троечник», хотя, вероятно, еще не полностью раскрыл свой потенциал в силу различных обстоятельств. Основной его проблемой видится отсутствие воли к решительному противостоянию угрозам и вызовам – если, конечно, это не маска, надетая талантливым актером для дезориентации таких мощных игроков, как Владимир Путин, Дональд Трамп или Игорь Коломойский.

А, может, у него есть хитрый план?

«Сохраняющийся уровень доверия к Зеленскому - это его личная харизма плюс образ Голобородько, а также пожинание плодов наработок предыдущей команды. Ремонт дорог, освобождение моряков и кораблей - все это результаты кропотливой работы, иногда исчисляемой не днями и месяцами, а годами. Но, в итоге, все лавры достались последнему звену цепочки - команде Зе», - считает Ирина Щиголь.

Став, по сути, заложником и огромных популистских ожиданий общества, и собственных обещаний, шестой президент Украины, похоже, выбрал комфортную для него лично, но неверную для управленца такого ранга тактику - продолжать играть роль президента (и делает это очень успешно), стараясь не брать на себя слишком много ответственности, неизбежной для поста такого уровня. Потому единственным «кнутом» и стимулом для него является угроза падения рейтинга, популярности и обожания народа. И это уже происходит – падение рейтинга на 20% очень показательно. Посмотрим, как он будет реагировать.

И проводить реформы совершенно, и проводить их вяло и медленно в одинаковой степени чревато недовольством значительных групп населения и консолидацией оппозиции как на пророссийском, так и на национал-патриотическом флангах. Т.е., все опять оборачивается уменьшением рейтинга. Получается некий замкнутый круг - но теперь Зеленскому, увидевшему очень серьезное падение популярности, явно придется продолжать реформирование страны уже с этих позиций – и, по логике, теперь он должен быстро предпринять какие-то радикальные шаги.

Как все хорошо начиналось...

«Люди, проголосовавшие за Зеленского, а потом - за его партию, очень плохо понимают, как все в государстве происходит. И понимать отдельно не хотят. Но реагировать на их ожидания нужно. Потому нас ждут, скорее, не полноценные реформы, а постоянное пиар-шоу в сочетании с периодическим показательным «отрубанием рук». Итогом станет падение рейтинга Зеленского уже к марту-апрелю до 30-40%», - прогнозирует Руслан Бортник.

Зеленский и его команда быстро сами стали членами той системы, с которой декларировали борьбу. Возникает резонный вопрос – собирались ли они вообще с ней реально бороться? Ибо, несмотря на явно обострившуюся «посадочную лихорадку», перераспределять ресурсы от одних олигархов к другим и наводить фискальные порядки выборочным образом, не слушая своих же избирателей в одних вопросах и излишне забегая вперед в других – это явно не долгосрочная и продуманная стратегия управления такой сложной страной, как Украина. Каким бы «парнем из народа» не позиционировал себя руководитель нации, и каким бы не хотел его видеть сам народ, только на харизме и пиаре невозможно ехать долго. Хотя успехов на короткой и средней дистанциях достичь можно. Что мы и наблюдаем.

Павел Ковалев

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