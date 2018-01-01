|Саудовская Аравия и ОАЭ впервые вводят НДС
|01.01.2018 00:32
|
Введение НДС связывают с падением цен на нефтьПродажа ряда товаров и услуг в королевствах Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 1 января 2018 будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) по ставке пять процентов.
Фото: reuters.com
Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщают налоговые органы в Эр-Рияде и Абу-Даби, пишет DW.
Введение НДС связывают с падением цен на нефть и необходимостью расширения базы пополнения государственной казны, а также стабилизации финансовых рынков королевств.
Как сообщается, налог будет взиматься при продаже ряда продуктов питания, напитков, а также транспортных, гостиничных услуг и услуг в сфере недвижимости. Услуги в сфере образования и здравоохранения сначала не будут объектами оподакування НДС.
Два года назад министры финансов стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) согласовали повсеместное введение НДС. Сейчас к фактическому введению этого налога прибегают только Саудовская Аравия и ОАЭ. Другие страны-участницы GCC - Бахрейн, Кувейт, Катар и Оман, - по данным информагентства Kuna, должны ввести НДС в течение следующих двух лет.
Напомним, Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, где год предусматривается отмена НДС и акциза на импорт новых и подержанных электрокаров.
Поделитесь статьей с друзьями