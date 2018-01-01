Введение НДС связывают с падением цен на нефть

Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщают налоговые органы в Эр-Рияде и Абу-Даби, пишет DW.

Введение НДС связывают с падением цен на нефть и необходимостью расширения базы пополнения государственной казны, а также стабилизации финансовых рынков королевств.

Как сообщается, налог будет взиматься при продаже ряда продуктов питания, напитков, а также транспортных, гостиничных услуг и услуг в сфере недвижимости. Услуги в сфере образования и здравоохранения сначала не будут объектами оподакування НДС.

Два года назад министры финансов стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) согласовали повсеместное введение НДС. Сейчас к фактическому введению этого налога прибегают только Саудовская Аравия и ОАЭ. Другие страны-участницы GCC - Бахрейн, Кувейт, Катар и Оман, - по данным информагентства Kuna, должны ввести НДС в течение следующих двух лет.

Напомним, Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, где год предусматривается отмена НДС и акциза на импорт новых и подержанных электрокаров.