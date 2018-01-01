Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю
наступающего 2018 года. Он пожелал украинцам мира, счастья,
благополучия. "Как президент – обеспечу политические условия,
необходимые для экономического подъема. У тех, кто хочет поджечь
дом изнутри, – следует забирать спички. А по тем, кто будет
нападать на нас извне, – наоборот, открывать огонь. И как зеницу
ока беречь наше единство", – заявил Порошенко. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Вчера 23.59 |
комментариев: Фото: president.gov.ua видео Видео: Петро Порошенко / YouTube