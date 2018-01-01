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Новогоднее обращение Порошенко. Видео
01.01.2018 00:37
Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю наступающего 2018 года. Он пожелал украинцам мира, счастья, благополучия. "Как президент – обеспечу политические условия, необходимые для экономического подъема. У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, – следует забирать спички. А по тем, кто будет нападать на нас извне, – наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство", – заявил Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Вчера 23.59 | комментариев: Фото: president.gov.ua видео Видео: Петро Порошенко / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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