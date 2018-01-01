СССР - потерянное Будущее человечества. Или генеральная репетиция?

Для тех, кто помнит, понимает и верит.

*****

Наша страна была лучшим проектом человечества, гениальной репетицией... Мы достигли такой высоты, что не удержались. Жаль... Хорошее - часто не умеет себя защищать. Врагов было слишком много и они оказались изобретательнее.

Мы в области духовности, науки, искусства, человеческих отношений достигли невероятной высоты и САМИ этого не поняли. Позволили убедить себя, что Запад ушел вперед. Это было правдой, следовательно мы поверили. Но это была только часть правды... Запад шел вперед. А мы шли вверх, перескакивая через несколько витков исторической спирали... Мы взлетали!

Может быть и сложности, с которыми наша страна сталкивалась, во многом объясняются этим. Гораздо проще и комфортнее ехать по привычному пути на удобном лимузине, и гораздо сложнее, дороже и опаснее лететь в Неизвестность... Космонавты знают это. Особенно наши.

Не случайно именно наша страна и в Космос взлетела первой. Это был знак свыше, что мы идем правильной дорогой. Будущее приняло нас в космический клуб. Не фашистских гениев Аненербе и не их американских последователей..., а нас - мечтательных нищебродов. Но мы этого знака не поняли... не оценили. Не смогли вовремя понять главный закон Мироустройства.

Я думаю, наши противники что-то такое понимали, недаром торопились изо-всех сил, стараясь победить в мистической космической гонке...

Иногда я перечитываю Стругацких и хочется плакать. Они писали о том мире, который нас ждал. А мы свернули в лес, заблудились, выехали на другую дорогу и быстро едем. Только дорога эта в другой город, в чужую страну и к чужим людям...

А где -то нас ждут и любят. Там родные люди накрыли стол и только с ними нам будет по настоящему хорошо. А мы едем в другую сторону...в другую страну.

Уверен - все будет хорошо. Бог не может не оценить, что мы строили царствие небесное... У него тоже с первого раза не получилось... Будет еще попытка, может быть не одна... С божьей помощью - справимся.

Кстати, попытка была не слабая!

Это было с нами... Это будет... По другому, умнее... Когда? Не знаю, не скоро...

*****

Жаль, что самое лучшее, что было в СССР нельзя потрогать... даже увидеть - трудно... Американцы точно никогда не поймут, о чем идет речь.

Самое лучшее - оказалось самым труднообъяснимым и легко ускользающим. Это как слепому сложно объяснить, что такое солнечный свет... Особенно, после заката.

Сейчас тоже светло... Но это- словно яркий свет в подземелье.

Доброго ветра не хватает... просторного неба... мечты.

Удивительно, что в катастрофе развала СССР чудом уцелел именно наш ракетно -космический комплекс, как второй шанс, как пропуск для страны в светлое Будущее.

*****

Кстати, утверждение, так любимое нашими врагами, что СССР был нежизнеспособен и следовательно развалился, неверно в корне... СССР строился, как крепость во враждебном окружении...А если крепость пала из-за одного предателя, который открыл ворота или правителя, сдавшего крепость врагу, у нее не было шансов.Несмотря на героизм ее защитников и неприступность бастионов.

Примеров такого предательства в истории -тысячи. Вот только предательства такого масштаба в истории человечества не было. Горбачев и Ельцин предали не СССР - они предали будущее Человечества. Они- Иуды планетарного масштаба.

О том, насколько крепость была несокрушима можно судить хотя бы по Великой Победе, которую одержал наш народ в 1945 году.

То, что СССР не развалился, а был сдан Горбачевым - Ельциным практически без боя, косвенно подтверждает большой лимит доверия, который существовал у нашего народа к компартии и коммунистической идее. Поэтому никому и в голову не могло прийти, что то, что инициировано "сверху" может закончится такой ужасной катастрофой и сменой социализма на капитализм...

*****

Социализм -убогое предверие Рая. Капитализм -комфортный предбанник Ада.

*****

"...Мои симпатии непременно склоняются к социализму и к так называемому восточному блоку, но я родился и воспитывался в буржуазной семье. Это и позволяет мне сотрудничать со всеми, кто хочет сближения двух культур.

Однако я надеюсь, естественно, что „победит лучший“, то есть социализм."

Жан-Поль Сартр. (Отказ от Нобелевской премии за 1964 год)

*****

"Я уезжаю из государства надежды и возвращаюсь в наши западные страны - страны отчаяния...

Для меня - старого человека, составляет глубокое утешение, сходя в могилу, знать, что мировая цивилизация будет спасена...

Здесь, в России, я убедился, что новая коммунистическая система способна вывести человечество из современного кризиса и спасти его от полной анархии и гибели."

Москва. 31 июля 1931г.

Бернард Шоу. Английский драматург. Лауреат Нобелевской премии по литературе.

*****

СССР - генеральная репетиция Будущего...

- У Вас нет лишнего билета на премьеру? На меня и мою страну... На всех Нас, кто помнит и верит...)))

*****

СССР- история прерванного полета...

Чтобы понять, что мы потеряли, нужно быть чистыми, честными, светлыми... Мы уже в грязи, в обмане и во тьме. Может быть это к лучшему, а то бы с ума сошли от горя.

*****

Характерный разговор...

Сергей Лапин ; Voland 3D

Китай поднимается на тех же крыльях с еще более нищим полутора -миллиардным населением. И уже всех обогнал... Просто не слушает западные песни о демократии и либерализме. Уважает себя больше, чем тупых янки или английских ежиков в тумане... А из нас сделали легковерных идиотов... Современная сумасшедшая Украина немного похожа на Россию 1993года. Стыдно и противно... Но мы выздоравливаем... почти все... Кто-то болеет тяжелее, а кто-то уже в безнадежной либеральной коме.)))

*****

И последнее...

При Петре I жил знаменитый русский немец Миних, который высказал интересную мысль: «Русское государство имеет то преимущество перед другими, что оно управляется непосредственно Самим Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно существует…»

Сводка.нет - Новости Украины и Мира