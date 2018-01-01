1 января 2018 года в Украине вступает в действие 36 различных законов, изменений в законопроекты и приказов Кабинета министров, передает со ссылкой на .

Законы и изменения:

Закон об образовании - ученики будут учиться с 12 лет, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Закон о медицине - украинцы смогут выбрать любого семейного врача в любой больнице. Также обновиться список лекарств по программе "Доступные лекарства".

Закон о пенсии - 1 января 2018 года, даже если вы достигли пенсионного возраста (мужчины 60 лет, а женщины 58 лет), а у вас нет 25 лет страхового стажа, вы не сможете выйти на пенсию и получать хотя бы минимальную пенсию.

Закон об отходах - украинцы наконец должны начать разбирать мусор.

Закон о Дорожнем фонде - создан спецфонд на ремонт дорог. Из бюджета уже выделили 32,6 млрд грн.

Закон о бухгалтерии - все украинские предприятия должны вести бухучет и составлять финансовую отчетность с учетом европейских правил.

Члены фермерских хозяйств - должны обязательно платить ЕСВ, если они не относятся к кругу лиц, подлежащих страхованию на других основаниях.

штрафы:

111 690 грн - за допуск работника к работе без оформления трудового договора.

37 230 грн - за неоплату работы в ночное время, работу в выходной или праздничный день, сверхурочную работу.

11 169 грн - за задержки в выплатах зарплаты.

372 300 грн - за недопуск к проведению проверки органами Гоструда.

340 грн - штраф водителям, если скорость была превышена на 10 км / ч, и 3400 грн если превысить на 50 км / ч.

Указы или распоряжения:

50 км/ч - официально вступает в действие ограничение скорости передвижения автомобилей в населенных пунктах.

Уменьшение пределы толерантности с 20 до 10 км/ч - превышение скорости может быть только на 10 км / ч.

Посылки - "" обновляет ряд тарифов на отправку внутренней корреспонденции.

Исчезнет молоко второго сорта - вступают санитарно-гигиенические стандарты ЕС, прописанные в Соглашении об ассоциации. В магазинах должно быть только три сорта молока экстра-класса, высшего и первого.

Наклейки шоколад на упаковках - шоколад должен содержать 43% какао-продуктов и не менее 26% какао-масла. Требования есть и у молочного, белого и шоколада высшего сорта. Маркироваться на пачках.

Нормы хранения банковской тайны - новые правила хранения информации о счетах украинский.

Дипломатия:

Безвизовый режим - заработает с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Упрощение визового режима - Япония расширит круг тех, кто может подавать документы на многократные визы для коротких деловых, культурных и научных поездок. Эти визы будут действовать не три, а пять лет.

Отпечатки пальцев - при пересечении украинской границы граждане России, а также жители стран миграционного риска сдавать отпечатки пальцев.

Минимальная зарплата составит в начале следующего года 3723 грн. Возрастет средняя пенсия. Если до реформы она равнялась 1886 грн, то будет 2786. Средняя зарплата в стране сегодня почти 7400, в следующем году может быть 10 тыс.

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