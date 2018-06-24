В Турции сегодня, 24 июня, началось голосование на президентских
выборах и выборах в парламент 27-го созыва. На выборах в целом
проголосуют 56 миллионов 322 тысячи 632 избирателя. Об этом
сообщает со ссылкой на Андолу.
В четырех провинциях Турции проводится расследование в отношении
10 иностранцев, которые представлялись наблюдателями на выборах 24
июня.
По информации МВД Турции, три француза в Агры, три немца в
Ширнаке и четыре итальянца в Батмане и Диярбакыре пытались
вмешаться в ход голосования на президентских и парламентских
выборах, не имея аккредитации и не являясь наблюдателями ОБСЕ.
Справка
Кандидатуры на пост президента Турции выдвинули шесть человек. В их
числе: Реджеп Тайип Эрдоган - кандидат от "Народного альянса",
который был сформирован Партией справедливости и развития и Партией
националистического действия (MHP); кандидат от Республиканской
народной партии (CHP) Мухаррем Индже и находящийся в заключении
кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахаттин
Демирташ.
100 тысяч подписей избирателей, необходимых для участия в
президентских выборах, набрали руководитель İYİ Parti Мераль
Акшенер, председатель Saadet Partisi Темель Карамоллаоглу и глава
Vatan Partisi Догу Перинчек.
В парламентских выборах примут участие кандидаты от Партии
справедливости и развития, CHP, HDP, HÜDAPAR, İYİ Parti, MHP,
Saadet Partisi и Vatan Partisi.
Партия справедливости и развития и МНР идут на выборы в составе
"Народного альянса", а İYİ Parti, CHP и Saadet Partisi - в составе
"Альянса нации".
Как сообщал , турецкая полиция задержала в субботу в Анкаре 11
предполагаемых членов запрещенной в стране Рабочей партии
Курдистана (РПК) по подозрению в планировании провокационных
действий на президентских и парламентских выборах.
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