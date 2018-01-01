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Порошенко в новогоднем обращении к украинцам: Грабителя, который разорил наш дом, – наступит время – прогоним и накажем
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01.01.2018 01:00
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Президент Украины обратился к украинцам в новогоднем обращении.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: Нам
следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так,
будто все зависит от нас Фото: president.gov.ua "Прежде только,
давайте вместе порадуемся за наших соотечественников, которые на
днях вернулись из плена к родным и близким. Слава Богу, накануне
праздников их удалось-таки вырвать из вражеских застенков. С
глубоким уважением поздравляем украинских воинов. Они надежно
держат оборону на восточных рубежах. А мы и в дальнейшем будем
усиливать новую армию – нашу гордость и нашу славу", –
заявил президент.Он выразил надежду, что "через искусственные линии
разграничения" его пожелания услышат аннексированный Крым и
оккупированный Донбасс."Братья и сестры, ваш дом – Украина...
А грабителя, который разорил наш дом, – наступит время –
прогоним и накажем", – подчеркнул Порошенко.Он поздравил с
праздниками международных партнеров Украины и напомнил, что США
недавно обнародовали решение о поставках современного
оборонительного оружия."И будто под елку легло решение
Стокгольмского арбитража. Оно защитило нас от крайне невыгодных
условий газового контракта девятого года", – подчеркнул
украинский президент.Порошенко отметил, что после нескольких лет
кризиса, связанного с войной на Донбассе, Украина переходит к
восстановлению и развитию."В новом году правительство должно
ускорить темпы роста. Необходимо повышение уровня жизни, ощутимое
для большинства украинцев. И это нам по силам. Как президент –
обеспечу политические условия, необходимые для экономического
подъема. У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, – следует
забирать спички. А по тем, кто будет нападать на нас извне, –
наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше
единство", – убежден президент."Оптимизм, вера в свою страну,
в свои силы – наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для
этого, как учил господин Любомир Гузар, нам следует молиться так,
будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от
нас", – резюмировал Порошенко.
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