|Президент обратился к жителям временно оккупированных территорий: ваш дом - Украина
|01.01.2018 01:04
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Украина остается домом для жителей временно оккупированных территорий. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время новогоднего обращения к гражданам, передает
“Сквозь искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры. Ваш дом — Украина, а грабителя, который разорил наш дом, наступит время прогоним и накажем. Я желаю гражданам Украины и украинцам только мира — мира, счастья, благополучия”, — заявил Глава государства.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым Годом.
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