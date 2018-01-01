Украина остается домом для жителей временно оккупированных территорий. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время новогоднего обращения к гражданам, передает

“Сквозь искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры. Ваш дом — Украина, а грабителя, который разорил наш дом, наступит время прогоним и накажем. Я желаю гражданам Украины и украинцам только мира — мира, счастья, благополучия”, — заявил Глава государства.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым Годом.

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