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С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий
01.01.2018 01:16
Минфин разработал комплексный подход к реформированию системы расчетов по субсидиям, который будет состоять из трех этапов. В Украине вводится первый этап монетизации субсидий Фото: pixabay.com Минфин разработал комплексный подход к реформированию системы расчетов по субсидиям, который будет состоять из трех этапов:1. Монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий – поставщиков услуг.2. Подготовка системы к осуществлению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.п.).3. Монетизация субсидий на уровне домохозяйств.Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что на выплату монетизированных субсидий в бюджете предусмотрено 1,2 млрд грн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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