Минфин разработал комплексный подход к реформированию системы
расчетов по субсидиям, который будет состоять из трех этапов. В
Украине вводится первый этап монетизации субсидий Фото: pixabay.com
Минфин разработал комплексный подход к реформированию системы
расчетов по субсидиям, который будет состоять из трех этапов:1.
Монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий –
поставщиков услуг.2. Подготовка системы к осуществлению монетизации
субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой
инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов
и их верификация и т.п.).3. Монетизация субсидий на уровне
домохозяйств.Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что
на выплату монетизированных субсидий в бюджете предусмотрено 1,2
млрд грн.
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