|В горах Коста-Рики разбился самолет: 12 погибших
|01.01.2018 01:25
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В гористой местности близко от провинции Гуанакасте в Коста-Рике потерпел крушение самолет. Погибли по меньшей мере 12 человек, передает со ссылкой на El Periodico.
“Небольшой самолет потерпел крушение в гористой местности близко от провинции Гуанакасте в Коста-Рике”, — говорится в сообщении.
Указано, что информацию о 12 погибших подтвердили в полиции и в Красном кресте.
По предварительным данным, на борту находились 10 иностранцев и два пилота из Коста-Рики.
Самолет принадлежал местной авиакомпании Nature Air.
Как сообщал в Австралии потерпел крушение гидросамолет, в результате чего по меньшей мере шесть человек погибли.
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