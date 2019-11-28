|Зірка "Гаррі Поттера" розповіла, як розмовляла з п"яним принцом Вільямом
|28.11.2019 22:08
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Гостю запитали про зустріч з принцом Вільямом і Кейт на карибському острові Мюстік. Виявляється, Хейлі тоді була п'яна і попросила стати хрещеним батьком її 11-річної дочки Нелл.
«Я не була сильно п'яною. Але досить, щоб більше не пити. Та й він сам не сказати, що був тверезий. Це були великі веселощі. Він сказав: «Ні, ти не хочеш, щоб я став хрещеним твоєї дитини». І я пішла, прохання не спрацювало. Але було забавно», - розповіла зірка.
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