Президент США Дональд Трамп назвал Иран "страной спонсируемого терроризма номер один". Трамп: Иран закрыл интернет, чтобы мирные демонстранты не могли общаться Фото: ЕРА "Иран, страна спонсируемого терроризма номер один, со множеством происходящих ежечасно нарушений прав человека, теперь закрыл интернет, чтобы мирные демонстранты не могли общаться. Нехорошо!" – заявил Трамп. Iran, the Number One State of Sponsored Terror with numerous violations of Human Rights occurring on an hourly basis, has now closed down the Internet so that peaceful demonstrators cannot communicate. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 грудня 2017 р. 28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.США осудили аресты участников акций протеста в Иране.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты нападают на некоторые государственные здания и пытаются их штурмовать. Сообщается, что в провинциальном городе Доруде полиция расстреляла двух участников антиправительственной демонстрации.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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