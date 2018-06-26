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В школах Львова созывают родительские собрания из-за нападения на лагерь ромов
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26.06.2018 06:02
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После разгрома лагеря ромов на окраине Львова родителей учеников
9–11 классов попросят уделять больше времени тому, где их дети
находятся в вечернее время и какими соцсетями пользуются. Состоятся
совещания руководителей учебных заведений Фото: vynnyky-rada.gov.ua
Родителей учеников 9–11 классов попросят уделять больше времени
тому, где их дети находятся в вечернее время, с кем общаются, в
каких соцсетях находятся и какие секции посещают.В 09.00 26 июня
состоятся совещания руководителей учебных заведений, представителей
Минобразования и психологов. В конце дня пройдут родительские
собрания.23 июня участники неонацистской группировки "Трезвая
и злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Львова. От
ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между
которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все
жертвы – ромы из Закарпатья.Изначально правоохранители
сообщили, что задержали девять львовских
школьников и 20-летнего организатора нападения. Позже
глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что фигурантами
дела являются 14 человек. Им сообщили о
подозрении. Действия части задержанных квалифицировали по п.
12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство,
совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция
статьи: лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное
заключение.25 июня двух злоумышленников арестовали на 60
дней без права залога. Остальным меры пресечения должны избрать 26
июня.Нападение уже осудили в ООН, Парламентской ассамблеи
Совета Европы и посольстве США в Украине.По мнению главы
Службы безопасности Украины Василия Грицака, провокацию могла
устроить РФ ради "игры на межнациональных вопросах".
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