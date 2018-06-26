После разгрома лагеря ромов на окраине Львова родителей учеников 9–11 классов попросят уделять больше времени тому, где их дети находятся в вечернее время и какими соцсетями пользуются. Состоятся совещания руководителей учебных заведений Фото: vynnyky-rada.gov.ua Родителей учеников 9–11 классов попросят уделять больше времени тому, где их дети находятся в вечернее время, с кем общаются, в каких соцсетях находятся и какие секции посещают.В 09.00 26 июня состоятся совещания руководителей учебных заведений, представителей Минобразования и психологов. В конце дня пройдут родительские собрания.23 июня участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Львова. От ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все жертвы – ромы из Закарпатья.Изначально правоохранители сообщили, что задержали девять львовских школьников и 20-летнего организатора нападения. Позже глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что фигурантами дела являются 14 человек. Им сообщили о подозрении. Действия части задержанных квалифицировали по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи: лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.25 июня двух злоумышленников арестовали на 60 дней без права залога. Остальным меры пресечения должны избрать 26 июня.Нападение уже осудили в ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы и посольстве США в Украине.По мнению главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, провокацию могла устроить РФ ради "игры на межнациональных вопросах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки июня львова ромов находятся совещания Теги: общество