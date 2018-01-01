Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю наступающего 2018 года. Он пожелал украинцам мира, счастья, благополучия. "Как президент – обеспечу политические условия, необходимые для экономического подъема. У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, – следует забирать спички. А по тем, кто будет нападать на нас извне, – наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство", – заявил Порошенко.→ ОБЩЕСТВО Больше 17 тыс. украинцев встретит Новый год в поездах Вчера 21.42 |комментариев: coreola.addurl('articles[224732]', '224732'); //coreola.addurl('totalcomments[224732]', '224732'); По словам и.о. главы правления "Укрзалізниці" Евгения Кравцова, в новогоднюю ночь будет курсировать около 100 поездов. → Мир встречает Новый 2018 год. Фоторепортаж Вчера 20.20 |комментариев: coreola.addurl('articles[224726]', '224726'); //coreola.addurl('totalcomments[224726]', '224726'); между них Новая Зеландия, Австралия, страны Азии. В России в 2018 году уже живут жители Сибири и Дальнего Востока. Одними из последних встретят Новый год США и Канада. В этом году в столице Канады Оттаве отменили новогодние празднования из-за сильных морозов – метеорологи прогнозируют, что в новогоднюю ночь температура воздуха в столице Канады опустится до –28 ˚С.→ ПУБЛИКАЦИИ все публикации→ Захват заложников в Харькове. Главное G Дмитрий НЕЙМЫРОК Антикоррупционный суд по версии Порошенко. В чем суть законопроекта и что о нем думают эксперты G Елена ПОСКАННАЯ "Вернулись домой, в одно из общежитий Донецка". СМИ "ЛДНР" – о том, как встречали освобожденных из украинских тюрем сепаратистов G Николай ПОДДУБНЫЙ Спецпроекты все спецпроекты → ДНЕВНИК НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ О ВОЙНЕ. ЧАСТЬ II Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне оцифровал часть своей коллекции, посвященной трагедии в урочище Бабий Яр. Эти материалы сотрудники музея собирали более 40 лет, и сейчас экспонатов – более трех тысяч. Жемчужина коллекции – дневник Нины Герасимовой, которая в 1941 году была студенткой Киевского политехнического института. "ГОРДОН" эксклюзивно представляет читателям его вторую часть без сокращений. рубрики События

Лица ИНФОГРАФИКА В 2017 году в Украине увеличилось количество нарушений свободы слова. Инфографика В Украине от правоохранителей скрываются 43 тыс. граждан. Инфографика 100 депутатов-"кнопкодавов ". "Чесно" составило антирейтинг нарушителей Конституции в Верховной Раде. Инфографика Минобразования Украины назвало наиболее и наименее популярные специальности у абитуриентов. Инфографика В Украине чаще только угоняют машины ВАЗ, ЗАЗ и Toyota. Инфографика вся инфографика → function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); }); Мобильная версия

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