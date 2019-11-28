Принц Гаррі і Меган Маркл вперше стали батьками в травні цього року: у подружжя народився син Арчі. Зовсім скоро він разом з батьками відзначить своє перше Різдво! І хоч до свята ще багато часу, презенти малюкові почали надсилати вже зараз.



Компанія Harrow & Green, яка займається виробництвом персоналізованих подарунків, відправила до палацу мішечок для подарунків з ім'ям Арчі, який Меган і Гаррі зможуть наповнити іграшками або солодощами. У минулому році, до речі, компанія зробила такий же мішечок для новонародженого сина Кейт і Вільяма, Луї, а в 2016-му сама герцогиня Кембриджська замовляла у Harrow & Green такі ж з іменами принца Джорджа і принцеси Шарлотти.







